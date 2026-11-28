Lejos de los circuitos de Exatlón México, Ernesto Cázares compartió una faceta más personal durante su participación en La Granja VIP. En una nueva edición del podcast de La Resistencia, el atleta conversó con Manelyk González y Kunno sobre su historia de amor con María Robles Velasco y confesó que, desde que era niño, tenía claro que uno de sus mayores deseos era convertirse en papá.

Al escuchar su historia, los influencers quisieron conocer qué lo había motivado a querer formar una familia a temprana edad. El deportista hizo referencia al vínculo con su padre y recordó los momentos de juego que compartieron durante su infancia.

También destacó el ejemplo de sus abuelos maternos, quienes permanecieron juntos hasta el final de sus vidas, como uno de sus referentes a la hora de construir una relación de pareja. “Yo tengo el ejemplo de que, literal, la muerte los separó”, expresó Cázares, quien aseguró que deseaba tener algo similar.

Ernesto Cázares revela cuándo nacerá su segundo hijo

El primer campeón de Exatlón México contó que siempre quiso tener dos hijos, independientemente de si eran niños o niñas. Actualmente, es padre de Luciano, de cinco años, y está a la espera de la llegada de otro varón, cuyo nacimiento está previsto para enero de 2027.

El atleta también recordó cómo tomó la decisión de formar una familia con María Robles, con quien lleva alrededor de siete años de relación. Según explicó, aproximadamente un año después de conocerla, ya estaba convencido de que quería construir un futuro a su lado.“Ella fue con la que yo dije: ‘Me voy a quedar’, y ahí me quedé”, aseguró.

Fue precisamente durante una de sus participaciones en Exatlón México cuando decidió comunicarle sus deseos de convertirse en padre. Aprovechó una llamada que ganó dentro de la competencia para contarle sus planes. Además, reveló que diariamente escribía mensajes para ella en una libreta que le entregó al finalizar su participación.

Ernesto Cázares recuerda cómo María Robles lo apoyó antes de convertirse en papá

Durante la conversación, el invitado de La Granja VIP también recordó las dificultades económicas que atravesó poco antes del nacimiento de su primer hijo. En aquel entonces, había invertido su dinero en un negocio de lavado de autos y, a pocas semanas del parto, María recurrió a sus ahorros para afrontar los gastos.

Lejos de considerar que la paternidad representaba un impedimento para alcanzar sus objetivos, el deportista explicó que su primogénito se convirtió en una motivación para salir adelante. “Le voy a dar lo mejor que pueda. Entonces, ese es mi impulso”, manifestó.

Asimismo, Ernesto destacó la complicidad que mantiene con su pareja y explicó que ambos participan activamente en la crianza de Luciano. Aunque todavía no se han casado, confirmó que el matrimonio forma parte de sus planes.

Respecto al segundo embarazo, el atleta describió lo especial que resulta sentir los movimientos y las patadas de su bebé, una experiencia que disfruta junto a María antes de que la familia sume un nuevo integrante.