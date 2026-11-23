Ernesto Cázares está dando de qué hablar en La Granja VIP. Esto gracias a que se trata de uno de los atletas más queridos del Exatlón México, que a lo largo de casi 10 años, se ha ganado al público gracias a su habilidad para los circuitos y la personalidad que muestra junto a la linda familia que conformó.

El llamado “Niño Maravilla” tiene un hijo de cinco años llamado Luciano, que es fruto de su relación con María Robles Velasco. Además, la feliz pareja está en espera de su segundo bebé y en agosto del 2026 confirmaron la noticia muy emocionados, reiterando el compromiso que ambos tienen con este proyecto de vida.

¿A qué se dedica la esposa de Ernesto Cázares?

María Robles, novia de Ernesto Cázares, es una influencer dedicada a la creación de contenido sobre estilo de vida, fitness y maternidad. Actualmente vive en Querétaro con su pareja y su hijo, por lo que el atleta solo se traslada cuando tiene proyectos importantes, como su estancia en La Granja VIP. Si bien no se han casado oficialmente, ellos ya se llaman esposos y siempre reiteran que su compromiso es más fuerte que nada.

Ernesto Cazares Ernesto Cazares y María Robles llevan más de seis años juntos. FOTO: ESPECIAL

¿Cómo conoció Ernesto Cázares a su novia? Así fue su historia de amor antes de La Granja VIP

La historia de amor entre Ernesto Cázares y María Robles comenzó en 2020, cuando se conocieron en una reunión gracias a amigos en común. De acuerdo con lo que ambos han compartido sobre su relación, al poco tiempo de la primera vez que se vieron fue que decidieron empezaron un noviazgo.

Para 2021, las cosas entre ellos ya eran muy serias y se convirtieron por primera vez en padres de Luciano. Desde entonces, no han vuelto a separarse y ella es uno de los principales apoyos que tiene el integrante de los “Sky Brothers”, tanto en lo personal como en sus compromisos profesionales, incluyendo las veces que Ernesto ha tenido que irse durante tiempos prolongados para estar en Exatlón México o en La Granja VIP, donde estará temporalmente junto a Yan Lobo, Marysol Cortés y Gloria Murillo.