Qué granjeros NUNCA pudieron ser El Capataz de La Granja VIP

Aunque hubo 9 semanas de oportunidades, hay granjeros que nunca lograron ganar el puesto de El Capataz en La Granja VIP. Es decir, nunca tuvieron inmunidad a las nominaciones, disfrutaron bocadillos gourmet ni tampoco pudieron imponer su propia organización en cuanto a las labores diarias. A continuación los enlistamos.

Eleazar Gómez y otros granjeros que nunca pudieron ser El Capataz de La Granja VIP

El ejemplo más notable de esta lista es Eleazar Gómez pues, a pesar de haber sido salvado por el público de la eliminación en varias ocasiones y de seguir dentro de la competencia a casi nada de la semifinal, no ha podido ser El Capataz.

Eleazar comenzó con una desventaja: debido a una sanción impuesta por hacer trampa en la primera dinámica que se realizó en La Granja VIP, quedó vetado de la competencia por ser El Capataz durante las primeras dos semanas.

Otro factor que le quitó probabilidades a Eleazar de convertirse en El Capataz fue que en varias ocasiones fungió como peón; quienes tenían este rol no podían competir.

En la semana 7 y 9, Eleazar Gómez estuvo muy cerca de conseguir el puesto porque el público lo eligió para competir; sin embargo, en ambas ocasiones perdió. La primera vez lo venció César Doroteo y la segunda ganó Alfredo Adame.

Kim Shantal tampoco ha logrado ser La Capataz de La Granja VIP, aunque sí estuvo muy cerca. El público la escogió una vez para competir contra El Patrón, pero él ganó.

Hubo 6 eliminados de La Granja VIP que nunca llegaron a tener la oportunidad de ser la mayor autoridad entre los granjeros:



Carolina Ross.

Sandra Itzel.

Omahi.

Jawy Méndez.

Manola Díez.

Lis Vega.

Lola Cortés tampoco pudo ser El Capataz antes de abandonar la competencia

El caso de la icónica jueza de La Academia es particular porque ella no fue eliminada por el voto del público, sino abandonó la competencia en la misma semana que tuvimos al cuarto eliminado. Ella salió por decisión propia, con el argumento de priorizar su salud mental.

Durante su estancia no logró obtener el puesto de El Capataz.

Quiénes sí fueron El Capataz de La Granja VIP

Con excepción de Kim Shantal y Eleazar Gómez , todos los granjeros que permanecen en la competencia durante la semana 9 ya fueron alguna vez El Capataz . Sergio Mayer Mori es quien posee el récord de ostentar el puesto más veces, con tres semanas.

Estas fueron las personas que tuvieron el título cada semana:

