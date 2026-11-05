Ivonne Montero revela que BUSCA NOVIO: el especial deseo que compartió en La Granja VIP

Aunque habla muy poco sobre su vida íntima y siempre ha dicho estar completamente dedicada a su hija Antonella, Ivonne Montero sí tiene ganas de volver a enamorarse y reconoció que anhela encontrar a la persona indicada para compartir su vida. Así que aprovechó una dinámica muy especial en La Granja VIP Segunda Temporada para hablar de este deseo y explicó que ella misma se anima a buscar prospectos saliendo más y conviviendo.
“Siempre lo he pensado. Que la vida me tiene reservada a una persona con la que voy a poder compartir el resto de mi vida, un compañero de vida. Entonces, mi deseo es, porque bueno, parte de mi voluntad también de salir y conocer gente, que pueda yo encontrar a esa persona que me acompañe, que sea mi refugio, que sea mi apoyo, con quien pueda platicar y ser yo”, dijo entusiasmada la actriz.
¿Quién es el novio de Ivonne Montero? Esto se sabe sobre su vida amorosa antes de La Granja VIP
Con todo y su imponente atractivo físico así como una personalidad llamativa, Ivonne Montero no ha tenido tanta suerte en el amor, por lo que lleva varios años soltera. La última relación pública que tuvo fue con Jonathan Vázquez, un policia 11 años menor del que se mostró profundamente enamorada en 2025, pero con el que duró apenas unos meses.
Anteriormente, mantuvo un noviazgo con el también actor Pascacio López, que fue su pareja en 2016. Mientras que la relación más importante en sus 52 años, fue con Fabio Melanitto, con el que llegó al altar y soñó con formar una familia, hasta que una infidelidad los separó y la dejó cuando ella estaba embarazada. Al poco tiempo, el cantante venezolano murió en circunstancias lamentables y este hecho marcó profundamente a la integrante de La Granja VIP.