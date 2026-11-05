“Eso es chantaje”: Manelyk le da la espalda a Fernando Lozada en La Granja VIP por nuevas estrategias

Aunque acordaron que no jugarían juntos, Manelyk y Fernando Lozada se prometieron lealtad en La Granja VIP y no arruinar la amistad que los une desde hace años. No obstante, esto podría cambiar ahora que el Granjero optó por probar una nueva estrategia para su beneficio, pero que indirectamente afecta a la “reina de los realities” y ya provocó las primeras discusiones entre ellos.
Y es que para ella, no tiene sentido que Fernando quiera “pagarle” el favor a Kevyn Contreras, que eligió salvarlo de la nominación por encima de Bebeshita, pero a cambio de que los apoye en su plan para quedarse con la Salvación. Por lo que cuando hablaron sobre la decisión de echarle tierra a Daniela Alexis, Mane se molestó porque piensa que su amigo no está siendo honesto consigo mismo y está apoyando a gente que lo trata mal siempre solo porque lo están chantajeando.
“Ni siquiera te van a subir esta semana. Te hablaron súper feo ayer, te dijeron que eras un pend*j* y ahorita vas a hacer lo que ellos quieren. Ni te van a subir esta semana. No estás haciendo lo que tú quieres. Eso es chantaje”, sentenció la Granjera notablemente molesta.
¿Fernando Lozada no tiene equipo en La Granja VIP?
En más de una ocasión, el conductor de “Al Extremo” ha señalado que su juego es completamente individual y se irá moviendo conforme lo considere mejor para su permanencia. Esta idea le surgió desde que hacía dupla con Pascal Nadaud, pues ambos acordaron protegerse para no ser eliminados, pero solo uno ha podido salir bien librado de la tabla.
Sin embargo, también lo han acusado de querer quedar bien con los dos equipos e incluso los “Disfuncionales” lo nominaron para pedirle que se decida de una vez. Es por esto que Fernando Lozada no se esperaba que Kevyn “Bicolor” lo salvaría cuando su propio grupo le dio votos negativos y para demostrarles que no está con Manelyk, habría accedido a bloquear a Bebeshita para que no pueda competir por la Salvación y no tenga el poder de la Traición.