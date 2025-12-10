¡Lo más tierno que verás! Jacinta, la vaca de La Granja VIP dio a luz HOY 10 de diciembre

Tras varias semanas de misterio y espera, en la madrugada de este miércoles 10 de diciembre por fin vimos el nacimiento de la becerro de Jacinta, dándonos uno de los momentos más tiernos de La Granja VIP y a decir verdad, de nuestras vidas, pues ¿Cuándo te imaginaste ver el nacimiento en vivo de un becerro?

Y es que después de muchas falsas alarmas, Jacinta entró en labor de parto y con ayuda de el gran Alfredo Adame, también conocido como Freddy Show, tenemos la exclusiva de este nacimiento dentro de La Granja VIP que nos llegó al corazón.

¿Cómo nació un becerro en La Granja VIP?

Durante La Guardia de Kim, Teo, Bea y Alberto “El Patrón” Del Río fue que nuestros granjeros notaron un comportamiento inusual de nuestra querida Jacinta y esta vez no fue una falsa alarma, pues la vaca estaba decidida a ser mamá este 10 de diciembre.

“Está saliéndole algo, ya está, ¿Qué hacemos?”, con estas palabras de Teo supimos que era verdad que Jacinta se acostaba alistaba para parir, dando un momento único en el programa.

¿Cómo se llama la vaca nacida en La Granja VIP?

¿Bonny?, ¿Clara?, ante varias propuestas de nuestros granjeros, aún no sabemos cuál es el nombre de esta becerro que llegó justamente a días de La Gran Final.

Si bien nuestros granjeros aún no tienen un nombre para esta becerra, el drama podría continuar durante la semana del Capataz de Alfredo Adame.

Aunque se ha respirado un ambiente parcialmente tranquilo tras la pelea entre “El Patrón” y Eleazar, durante este nacimiento vimos a los granjeros unidos, quienes en seguida fueron apoyados por el equipo de veterinaria del reality.

¿Cuánto puede tardar en nacer un becerro?

Ver a esta becerro nacer prácticamente ha sido un milagro pues puede tardar cerca de 9 meses en gestarse, donde la preñez varía de los 270 días hasta los 305.

El parto puede demorar entre 30 minutos y 6 horas en vacas adultas con un parto normal, aunque todo depende de la situación en que se encuentre la vaca.

