Jawy Méndez se convierte en el segundo granjero confirmado de La Granja VIP México 2025

Luis Alejandro Méndez González, mejor conocido en el mundo del entretenimiento como Jawy Méndez es oficialmente nuestro segundo granjero que formará parte del reality show que renovará la televisión nacional este 2025: La Granja VIP México y no podemos con la emoción de contar con esta personalidad tan fresca.

Durante el partido amistoso entre México y Corea del Sur, en la transmisión de Fut Azteca nos confirmó que este segundo granjero llegará a hacer de las suyas, en un formato que ciertamente ya conoce y domina, donde podremos ver su lado más animal.

¿Cómo llegó Jawy Méndez a La Granja VIP México?

La celebridad de 36 años ha destacado en el mundo del entretenimiento en la última década, donde ha aparecido en grandes realitys, donde destaca su participación en Exatlón México y MasterChef Celebrity México 2024 y próximamente en La Granja VIP México, siendo cada uno muy distinto al otro.

Jawy no solo destaca por poseer una gran personalidad que le ha valido para dejar su huella en cada proyecto en que participa, sino que también tiene su faceta como cantante y como peleador profesional.

De Venga La Alegría Fin de Semana a La Granja VIP 2025

Aunque lo vemos semana a semana en Venga la Alegria Fin de Semana, ahora podremos verlo más seguido en este reality donde se estará sumando al “Golden Boy” de Alfredo Adame, en un reality que cada día se pone mejor (y eso que aún no comienza).

Cada vez falta menos para poder ver a Jawy en acción donde seguramente se volverá de los favoritos del público, quienes lo podrán seguir a partir del próximo domingo 12 de octubre.