Julio Camejo ADVIERTE a Kunno y Mane sobre las TRAICIONES de Azalia en el pasado: “Yo ya viví esta historia”

Julio Camejo reconoció que sí les había advertido a Kunno y Manelyk González que tuvieran cuidado con Azalia Ojeda, después de que ella lo cuestionara por hablar de su persona con otros granjeros. Durante una conversación en La Granja VIP, el actor explicó que sus comentarios estaban relacionados con lo que, según su versión, había ocurrido en Survivor México donde aseguró que su compañera había traicionado a personas que la apoyaron para avanzar en la competencia.

¿Qué les advirtió Julio Camejo a Kunno y Manelyk sobre Azalia Ojeda?

Durante la charla, el intérprete cubano relató que, en su anterior experiencia dentro de un reality, Azalia habría perjudicado a dos de sus aliados. Según contó, primero le robó a uno de ellos y posteriormente traicionó a una participante que la había defendido a lo largo de la competencia.

Fue precisamente ese antecedente el que, de acuerdo con sus palabras, lo llevó a compartir una advertencia con sus actuales compañeros. “Tengan cuidado porque yo ya viví esta historia”, recordó sobre lo que les dijo a Kunno y Mane.

Para explicar su postura, también utilizó una comparación y aseguró que Ojeda es como “la consejera de la reina que le termina cortando el cuello”.

El granjero sostuvo que, durante su participación en Survivor, Ojeda inicialmente expresaba que su intención era ayudar a sus aliados a llegar hasta la fusión. Sin embargo, aseguró que posteriormente comenzó a plantear nuevas estrategias para permanecer más tiempo en la competencia.

“Cuando pudo, puf. Y avanzó ella”, expresó al recordar el desenlace de aquella situación.

Julio Camejo explica qué ocurrió con Azalia Ojeda en La Granja VIP

Más allá de sus antecedentes en Survivor, el actor también habló sobre las diferencias que ha tenido con Ojeda durante su estancia en La Granja. Aunque aseguró que no siente rechazo personal hacia ella, consideró que algunos de sus comentarios fueron inapropiados. "Mientras yo no te falte el respeto y diga palabras altisonantes o palabras ofensivas, despectivas, ¿qué tiene de malo que te diga: ‘Cuidado con Azalia’?”, cuestionó al defender su decisión de compartir aquella experiencia.

El participante también recordó un enfrentamiento anterior con Azalia Ojeda, a quien acusó de haberse referido a su exesposa, Isabela Gutman, madre de sus dos hijos, Sofía y Gael. El artista recordó que su compañera habría asegurado que sus hijos estaban avergonzados de él por lo que ocurría frente a las cámaras. “Te metiste con mi exesposa, la que es la madre de mis hijos, que por ende es la mujer más importante de este mundo, porque es la madre de mis hijos”, manifestó.