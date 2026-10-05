Exparticipante de “Survivor” es reportada como desaparecida; autoridades investigan el caso

Jamie Dugan, quien saltó a la fama tras participar en “Survivor: China”, famoso reality de supervivencia, ha sido reportada como desaparecida junto a su hijo de 16 años, Harper Huffman. La última vez que se les vio juntos fue el pasado 30 de agosto, según registros oficiales. La desaparición de la figura de TV y su hijo llega después de que un juez de Carolina del Sur otorgara la custodia exclusiva del menor a su padre, Erik Huffman. Las autoridades ya investigan el caso.

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Jaime Dugan, exparticipante de “Survivor”, es reportada como desaparecida; esto se sabe sobre su caso

Según los hechos, Harper Huffman acudió a una visita semanal en casa de su madre, Jaime Dugan, el pasado 30 de agosto, puesto que sus padres se encuentran divorciados. No obstante, los reportes indican que la exparticipante del reality no devolvió al menor. Desde entonces, ambos desaparecieron y no se les ha vuelto a ver. Actualmente, Dugan cuenta con una orden de arresto inmediato tras ser declarada en desacato por un juez de Carolina del Norte, en Estados Unidos; mientras que su hijo fue declarado “en peligro”.

Las autoridades ya le han quitado el derecho a próximas visitas y la custodia del menor fue otorgada, de manera exclusiva, al padre. Cabe mencionar que Dugan fue citada para comparecer en una audiencia judicial de emergencia el pasado mes de septiembre. La exfigura de televisión se unió a la cita de manera remota. Sin embargo, se negó a revelar su paradero y el de su hijo. Si bien las autoridades le ordenaron presentarse en persona con él, esto no ha sucedido, por lo que no queda más que esperar a que den con su ubicación.

Jaime Dugan, exparticipante de “Survivor” | Crédito: Instagram (@beaufort.blonde)

¿Quién es Jaime Dugan?

Oriunda de Fort Lauderdale, Florida, Jaime Dugan saltó a la fama tras participar en Survivor: China. A lo largo del reality, formó parte de la tribu Zhan Hu, llegando a la etapa de fusión. No obstante, en el primer Consejo Tribal, posterior a la fusión, resultó eliminada.

Jaime conoció a su exesposo, Erik Huffman, precisamente en Survivor: China, donde él también era concursante. Una vez que el reality llegó a su fin, la pareja optó por unir lazos matrimoniales. No obstante, en 2024, se enfrentaron a un polémico juicio de divorcio en el que Dugan acusó a Huffman de violencia doméstica contra ella y su hijo. Sin embargo, Erik obtuvo la custodia del menor, mientras que Jaime sólo logró visitas cada dos fines de semana. Según argumentó el juez, sus acusaciones eran infundadas.