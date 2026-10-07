Azalia Ojeda ENCARA a Julio Camejo en La Granja VIP: “Extrañamente, las personas de las que hablas mal solo somos mujeres”

La dinámica de la manzana podrida volvió a colocar frente a frente a Azalia Ojeda y Julio Camejo en La Granja VIP. Cuando llegó su turno de elegir a uno de sus compañeros, la granjera decidió entregarle la fruta al actor y explicó que quería dirigirse a él de una manera distinta a la de un intercambio anterior: “Te quiero hablar desde el respeto, porque la última vez te hablé con muchas groserías desde mi enojo”.

Azalia aseguró que consideraba a Julio una “manzana podrida” por comentarios que, de acuerdo con su versión, él había hecho sobre ella con otros granjeros. En concreto, mencionó a Manelyk González, Daniela Alexis “Bebeshita” y Kunno, y planteó frente a todos una observación sobre las personas a las que, según ella, Camejo ha criticado.

A pesar de sus diferencias, Julio Camejo y Azalia Ojeda “La Negra” llegaron juntos a La Granja VIP

“Extrañamente, de las personas que hablas mal somos solamente mujeres”, expresó. Después, lo cuestionó sobre por qué no hacía lo mismo con algunos de sus compañeros y cerró esa parte de su intervención con una petición: “Si no te caigo bien, está perfecto. Yo no quiero caerte bien. Solo te pido, te exijo, que me respetes”.

Julio Camejo responde a los señalamientos de Azalia Ojeda en La Granja VIP

Camejo rechazó lo dicho por Azalia y respondió que también había tenido diferencias con hombres dentro de La Granja. Como ejemplo mencionó a Rafael Mercadante y sostuvo que una cosa era tener enfrentamientos y otra faltarles el respeto a sus compañeras.

La conversación continuó cuando Ojeda lo cuestionó sobre la manera en la que supuestamente se había referido a Kenny Avilés. Azalia afirmó que Julio había dicho que Kenny era “vulgar” y que la gente afuera no la quería, algo que el actor negó. “Jamás dije eso. Creo que estás tergiversando todo a tu favor”, contestó Camejo, quien incluso pidió que se mostraran las grabaciones para comprobar qué había dicho.

Julio sí reconoció haber advertido a otros granjeros sobre Azalia, aunque defendió esas palabras como su percepción de lo que ocurría. Entre sus argumentos, aseguró que les había dicho que tuvieran “cuidado con ella” y posteriormente hizo referencia a la relación de Ojeda con otros compañeros durante la competencia.

La dinámica dio un giro cuando llegó el momento de que Julio entregara su propia manzana podrida: también eligió a Azalia. El actor recordó entonces otro intercambio entre ambos y aseguró que su compañera había hecho comentarios relacionados con su esposa y sus hijos.

