Julio Camejo analiza el respaldo del público en La Granja VIP: ¿el orden de salvación refleja los votos?

Julio Camejo conversó con Ivonne Montero sobre el respaldo del público en La Granja VIP. La actriz compartió sus dudas acerca de cómo interpretar su experiencia en las nominaciones, mientras que su compañero explicó qué piensa del orden en que se anuncia quién continúa en la competencia.

Julio Camejo en La Granja VIP: ¿qué habló con Ivonne Montero sobre el público?

La conversación comenzó con una pregunta de Camejo sobre cómo se sentía su compañera frente a la audiencia. Montero respondió que apenas estaba conociendo la reacción del público en esa instancia: “Apenas me estoy probando, Julio. Apenas me estoy probando ahorita con el público”.

La granjera insistió en que era la primera vez que atravesaba esa experiencia dentro de la competencia y compartió una inquietud sobre los anuncios de permanencia. En particular, se preguntó si la secuencia en que se comunica quién sigue en el programa corresponde a la cantidad de votos recibidos.

“Yo no sé si cronológicamente, como vayamos saliendo, sea el número de votaciones”, expresó. Julio respondió con una opinión distinta sobre esa secuencia: “Ya nos dimos cuenta de que es por show”. Desde su perspectiva, el orden de los anuncios no necesariamente permitiría identificar al granjero con mayor respaldo.

El ejemplo de Julio Camejo sobre una posible nominación

Para explicar su postura, el actor imaginó un escenario en el que Kevyn Contreras “Bicolor” tuviera que salir de la competencia y él estuviera nominado junto a Manelyk González o Mario “Mono” Osuna.

“Estoy nominado yo y está nominado, no sé, Mane o Mono, y yo tengo más votos que Mono, no creo que me suelten a mí primero”, planteó Camejo.

Montero y Bicolor quedaron en la tabla de nominados de esta semana. Kevyn se sumó después de perder El Duelo de Nominación del martes 10 de noviembre, y Los Disfuncionales son, hasta ese momento, el equipo con más integrantes nominados.