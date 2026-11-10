Rafael Mercadante es el Granjero que logra ganar el Duelo de Nominación, evitando ser posicionad@ en la Tabla de Nominados de la semana 10; sin embargo, Kevyn “Bicolor” Contreras ya se encuentra colocado en la placa, teniendo un gran riesgo de ser eliminado en La Gala del domingo en La Granja VIP.

¿El Granjero que gana el Duelo de Nominación todavía puede quedar nominado después?

Es una realidad que todos quieren ganar el Duelo de Nominación, ya que evitan el terrible momento de ver su nombre dentro de la Tabla de Nominados, pero no deben bajar la guardia en La Granja VIP.

Aunque Rafael Mercadante haya ganado, eso no implica que ya no pueda ser nominada, todo podría cambiar en el miércoles de La Asamblea o en el viernes de La Traición, momentos en los que algún Granjero se encargará de meter a alguien más a la temible placa.

De igual manera, Kevyn “Bicolor” Contreras ya esta posicionado entre los nominados, pero todo podría cambiar en el Jueves de La Salvación o el viernes, dinámicas que se podrían encargar de salvarlo del riesgo de eliminación de la semana 10.

¿Quién NO puede quedar nominado en la semana 10 de La Granja VIP?

Por ahora, quien se encuentra salvada del riesgo de ser nominada en la semana 10 es Manelyk, ya que es la actual Capataz en La Granja VIP, por lo que obtiene inmunidad hasta que termine su liderazgo.

Otro de los Granjeros o Granjeras que no pueden quedar nominados, es aquella que gané La Salvación del jueves, además de no estar en riesgo, ganan el poder de escoger a quién sacar de la placa el viernes. El destino de Rafael Mercadante y Kevyn “Bicolor” Contreras después del Duelo de Nominación sigue en juego, por lo que no deben dejarse llevar, ya que todo podría cambiar en un pequeño instante.