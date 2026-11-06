Julio Camejo habla con Kevyn Bicolor sobre la posibilidad de dejar a Los Disfuncionales: “Hay que abrirse de aquí”

Julio Camejo volvió a plantearle a Kevyn “Bicolor” Contreras la posibilidad de apartarse de Los Disfuncionales en La Granja VIP. Durante una conversación entre ambos, el granjero recordó que ya le había propuesto tomar distancia y sentenció: “Hay que abrirse de aquí”.

¿Qué dijo Julio Camejo sobre dejar a Los Disfuncionales en La Granja VIP?

Camejo hizo referencia a un intercambio previo en el que su compañero se había a irse del equipo. “¿Te diste cuenta de lo que te dije el otro día? Tú me decías que no; yo te decía: ‘Brother, hay que abrirse de aquí’”, expresó. En ese momento, Bicolor habló de la posibilidad de continuar juntos: “Tú y yo solos”. En una conversación anterior, Julio ya había sostenido que su vínculo con Bicolor estaba por encima de cualquier estrategia de equipo, cuando evaluaban a quién apoyar con La Salvación.

Julio Camejo y Kevyn Bicolor recuerdan la canción que grabó Bronco

La charla también dio espacio a un balance de lo que han hecho dentro de la competencia, considerando que ya no importaba si se iban el domingo porque ya dejaron su huella en el reality. Entre sus recuerdos apareció la canción dedicada a Granjo, el potrillo de La Granja VIP, y la versión que grabó Grupo Bronco.

Ese episodio ocurrió después de que Bicolor pidiera ante las cámaras que la composición llegara a la agrupación. La respuesta llegó mediante un video en el que Lupe Esparza felicitó a Kevyn, Julio y Fernando Lozada, antes de presentar la interpretación del tema.

Además de la música, los compañeros mencionaron otras ocurrencias con las que han buscado entretenerse. En el intercambio surgió una diferencia cuando Bicolor puso en duda si su personaje todavía tenía algo más que ofrecer y respondió que no compartía esa valoración. En contraste, expresó que otros granjeros como Fernando Lozada ya no aportan nada a los televidentes.