Es oficial, durante la Gala de este martes 10 de noviembre se dio a conocer que Kevyn “Bicolor” Contreras es el segundo nominado en la semana diez de la competencia. Por ahora, permanece en la Tabla de Nominación junto a Ivonne Montero, por lo que corre el riesgo de quedar fuera de la competencia, sin embargo todo puede pasar por lo que te recomendamos activar las notificaciones de nuestro sitio web, sintonizar las Galas de La Granja VIP y seguirnos en todas nuestras redes sociales para ser de las primeras personas en enterarte de todo lo que ocurre en el reality.

¿El Granjero que pierde el Duelo de Nominación todavía puede ganar La Salvación?

El Granjero que pierde el Duelo de Nominación y corre riesgo de quedar fuera de la competencia luego de sumarse a la Tabla de Nominación aún tiene posibilidades de quedar salvado; es decir, dejar de estar nominado y permanecer una semana más en La Granja VIP; sin embargo, si por alguna razón llega a quedar bloqueado o tiene alguna sanción durante la semana, esa salvación puede estar en riesgo o simplemente ya no podría tener la oportunidad de dejar de estar nominado. Por esa razón es importante que, como te comentamos, sintonices las Galas cada día, las cuáles se llevan a cabo de lunes a viernes a las 8: 30 pm, tiempo del centro de la Ciudad de México y a las 8: 00 pm los domingos, esto por la señal abierta de Azteca UNO o nuestro sitio web.

¿Quiénes han perdido el Duelo de Nominación en La Granja VIP

Antes de la semana 10, los Granjeros que han perdido en el Duelo de Nominación y han quedado en riesgo de abandonar la competencia tras sumarse a la Tabla de Nominación han sido Kevyn Contreras “Bicolor”, Azalia Ojeda “La Negra”, Kenny Avilés, Manelyk y Kunno, Ivonne Montero y Julio Camejo. Esto representa nuevas estrategias, tensiones e incluso conflictos entre los Granjeros, quienes deben hacer todo por permanecer en la competencia y ganarse el voto del público.

¿Cuál de los equipos lleva más nominados en esta semana?

Hasta ahora, el equipo que lleva más nominados es el equipo de Los Disfuncionales. Actualmente en La Granja VIP hay una división muy marcada entre “La Resistencia” y “Los Disfuncionales” ya que cada equipo está realizando diversas estrategias para conservar a sus integrantes en La Granja VIP y que no salgan de la competencia, así como protegerse a sí mismos para continuar más tiempo en el reality.