¿Por qué te ardió tanto? Kunno y Pablo Montero protagonizan PELEA en La Granja VIP

El jueves de Salvación todos los Granjeros que participaron en la dinámica de echar tierra compartieron en la sala cuáles habían sido las razones de su voto y las respuestas que recibieron. Pablo Montero compartió por qué optó por Ivonne Montero y por ello Kunno lo llamó tibio, lo que el cantante tomó como una serie ofensa.

Azalia preguntó a Pablo Montero por qué había votado por Ivonne si es parte de su equipo. El cantante explicó que ya había votado antes en contra tanto de Natalia como de Kevyn, por lo que quería ser justo y echar tierra a la única que le faltaba.

Manelyk le aseguró que había sido una pésima decisión y Kunno solamente dijo “tibio”. Pablo Montero reaccionó muy molesto por el comentario y lo cuestionó por la palabra. El influencer le explicó que debió haberle dicho Ivonne que votaba por ella por defender a Natalia.

Montero siguió discutiendo y le gritó: “yo le puedo echar a quien yo quiera”. Mientras Kunno le insistía que jugará derecho, Pablo continuó diciéndole que no iba a aceptar que le dijera tibio, “no me conoces”, le replicó.

La situación llegó a tal grado que Pablo Montero se levantó y le exigió respeto. Además de llamarlo pendejo, el cantante lo acusó de ser un llevadito, "a mí me respetas, no me digas tibio, a mí no me faltes al respeto tú hablas detrás de la gente".

Kunno continuó insistiendo y preguntándole por qué le había echado tierra a Ivonne y luego lo le dijo: “fue un comentario al azar, por qué te duele tanto, por qué te ardió tanto si no es verdad”. Pablo Montero únicamente le insistió que lo respetara.

¿Qué pasó en el jueves de Salvación?

A pesar de que tanto Pimpinela Escarlata, Pascal Nadaud, Julio Camejo, Natalia Alcocer, Kevin Contreras Bicolor e Ivonne Montero estaban en la Tabla de Nominados, únicamente los últimos tres pudieron competir en el juego de salvación.

Kevin Bicolor no recibió ningún voto en contra, Ivonne Montero únicamente de Mónica Escobedo y Pablo Montero. El resto de los Granjeros votaron porque Natalia Alcocer no pudiera participar en el juego.

Cuando el comediante y la actriz se enfrentaron en el reto, aunque ambos se esforzaron y tardaron en lograrlo, finalmente fue Ivonne Montero la ganadora quien se quedó con el poder del viernes de Traición, es decir, el día de mañana, tendrá en sus manos la decisión de a quién sacar de la Tabla de Nominados.

