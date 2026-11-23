La llegada de nuevos participantes a La Granja VIP ha comenzado a generar conversaciones entre los habitantes que llevan varias semanas dentro de la competencia. Aunque todos comparten el mismo objetivo de llegar lo más lejos posible, las diferencias en sus formas de convivir, jugar y entender el reality no han pasado desapercibidas. Sobre este tema, Julio Camejo compartió su punto de vista y reconoció que existe una cuestión generacional que influye en la dinámica entre los Granjeros. Durante una conversación, el actor comentó que las diferencias con los nuevos integrantes son evidentes, pues cada generación tiene distintas maneras de relacionarse y desenvolverse dentro de un programa como este. Su reflexión abrió la oportunidad de hablar sobre cómo deben enfrentar esta nueva etapa de la competencia.

Ivonne Montero le recuerda a Julio Camejo que deben aprender a acoplarse

En medio de esta plática, Ivonne también compartió su postura y le hizo ver a Julio que, independientemente de las diferencias que puedan existir con los nuevos habitantes, ellos tienen que aprender a acoplarse a la situación. La participante dejó entrever que la llegada de nuevos compañeros forma parte del juego y que deben encontrar la manera de convivir con ellos. Ante este comentario, Julio estuvo de acuerdo y reconoció que no queda más que continuar con la competencia. Para él, también es importante valorar todo lo que han conseguido hasta ahora y aprovechar la oportunidad de seguir dentro de La Granja VIP.

Julio Camejo Julio Camejo NO logra conectar con los nuevos Granjeros de La Granja VIP (La Granja VIP)

El actor dejó claro que, aunque puedan existir diferencias generacionales o distintas formas de jugar, eso no significa que deban detenerse o quedarse atrapados en la manera en la que se desarrollaba el reality antes de las nuevas incorporaciones. Así, tanto Julio como Ivonne mostraron una postura de adaptación ante los cambios que está viviendo el programa. Ahora, con nuevos participantes y dinámicas por delante, los Granjeros tendrán que encontrar la manera de continuar su camino sin perder de vista el objetivo de llegar hasta la final.