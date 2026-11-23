La llegada de nuevos participantes a La Granja VIP no pasó desapercibida para todos los habitantes, especialmente por la manera en que fueron recibidos. Esta situación también provocó comentarios entre Niurka y Kevyn, quienes hablaron sobre la actitud que ha mostrado Manelyk y lo que, desde su perspectiva, podría estar buscando dentro del reality. Durante su conversación, ambos cuestionaron la manera en que la influencer se ha comportado y dejaron entrever que podría estar disfrutando el papel de antagonista de la competencia. Para Niurka, Manelyk tendría la idea de que convertirse en la villana de La Granja VIP es algo que puede generar contenido y mantener entretenida a la audiencia.

Niurka y Kevyn “Bicolor” no están convencidos del papel que estaría tomando Manelyk en La Granja VIP

Uno de los aspectos que llamó la atención de Niurka y Kevyn fue la manera en que Manelyk recibió a los granjeros que se incorporaron recientemente a la competencia. De acuerdo con lo que comentaron, la participante no habría tenido precisamente la bienvenida más cálida para sus nuevos compañeros, algo que tampoco pasó inadvertido para ellos.

La conversación tomó otro rumbo cuando comenzaron a cuestionar si Manelyk está asumiendo que ser la villana del programa es una buena estrategia. Desde su perspectiva, la influencer podría considerar que tener una actitud desafiante y generar momentos de tensión es parte de lo que vuelve entretenido el reality. Aunque no se trata de una declaración de Manelyk sobre querer ocupar ese papel, los comentarios de sus compañeros abrieron la conversación sobre la imagen que está proyectando dentro de la competencia.

Kevyn "Bicolor" ¿La Granja VIP ya tiene villana? Niurka señala a Manelyk y cuestiona su actitud (La Granja VIP)

La situación también resulta interesante porque la convivencia entre los granjeros sigue cambiando con las nuevas incorporaciones y las alianzas que se van formando. Mientras algunos buscan adaptarse a la dinámica de la casa, otros ya tienen opiniones sobre la manera en que sus compañeros están jugando. Por ahora, queda por ver si Manelyk continuará mostrando esa faceta o si sus próximos movimientos cambiarán la percepción que tienen Niurka y Kevyn sobre ella.