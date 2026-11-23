La Eliminación de La Bebeshita de La Granja VIP sigue dando de qué hablar, pero esta vez fue Niurka quien lanzó una fuerte opinión sobre su salida del reality. La vedette consideró que la actitud de Daniela Alexis “La Bebeshita”, habría influido en que el público decidiera no mantenerla dentro de la competencia. Durante una conversación, Niurka calificó a La Bebeshita como una persona arrogante y aseguró que en distintas ocasiones hizo comentarios con los que parecía menospreciar el contenido que realizaban sus compañeros. Desde su perspectiva, la participante tenía una manera de comportarse que transmitía cierta superioridad frente al resto de los granjeros.

¿La actitud de La Bebeshita influyó en su salida de La Granja VIP?

Niurka también cuestionó que La Bebeshita y el integrante de su equipo parecieran considerar que únicamente ellos hacían un buen trabajo dentro del programa, dejando de lado el esfuerzo y las aportaciones de los demás participantes. Para la cubana, esta actitud no pasó desapercibida y habría tenido consecuencias fuera de la competencia. Incluso relacionó directamente esa supuesta soberbia con la eliminación que La Bebeshita enfrentó ayer, al considerar que su comportamiento pudo haberle restado apoyo entre los espectadores.

Niurka y Kevyn Niurka dice que esta Granjera es la más ARROGANTE de La Granja VIP (La Granja VIP)

Las declaraciones de Niurka abren nuevamente la conversación sobre la importancia de las relaciones entre los participantes y la percepción que construyen frente a las cámaras. En un reality como La Granja VIP, las estrategias, los conflictos y las personalidades de cada concursante forman parte del contenido que sigue el público. Aunque La Bebeshita ya abandonó la competencia, su paso por el programa continúa generando opiniones entre quienes permanecen en la granja. Ahora, los señalamientos de Niurka ponen sobre la mesa una pregunta: ¿su personalidad terminó jugando en su contra o su eliminación respondió a otros factores?