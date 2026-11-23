Para Mario “Mono” Osuna, la rivalidad con Niurka y Julio Camejo en La Granja VIP no da tregua y no está dispuesto a permitir que afecten a otras personas. Al menos esto fue lo que le reveló a Yan Lobo, uno de los atletas de Exatlón México que entraron a la competencia y quien ya puso en evidencia que no piensa dejarse llevar por opiniones de terceros, sino que quiere descubrir las cosas por sí mismo.

“Esta (Niurka) es como Julio, pero en mujer. Son amigos de hecho. Nada más para que estés atento”, fueron las palabras del futbolista retirado a su colega.

Lo que no se esperaba, es que los avisos que pretendía dar acerca de la personalidad de Niurka, pasarían completamente desapercibidos para Yan, que le aclaró que si bien ha tenido algunos roces con Julio, a él Niurka no le ha hecho nada, por lo que no tendría contemplado detonar conflictos sin razones que sean válidas para él. “Ya, me imagino que son una copia, pero a mí no me ha hecho nada. Igual gracias Mono”, fueron las palabras de Lobo sobre esta incómoda situación.

¿Por qué Mario “Mono” Osuna NO confía en Niurka? Los pleitos en La Granja VIP por los que la comparó con Julio Camejo

La actitud defensiva de Mario Osuna no es novedad, pues en realidad sí tiene una rivalidad declarada con Niurka en La Granja VIP. Todo comenzó desde las primeras semanas de la competencia, cuando Mono quiso desafiar a la “mujer escándalo” y terminaron en fuertes peleas, sobre todo en los Cara a Cara donde se dijeron de todo.

Y aunque parecía que su convivencia por fin estaba mejorando, surgieron conflictos por las estrategias entre ambos equipos y los dos demostraron que estaban dispuestos a todo por seguir adelante. A este conflicto se sumó Julio Camejo, que se volvió parte de los “Disfuncionales” tras una pelea con Manelyk y Azalia, por lo que la enemistad con Mario no tardó en hacerse presente y hasta lo han tachado de “mentiroso” o de querer “colgarse” de Kevyn Contreras para brillar en La Granja VIP.