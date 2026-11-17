Julio Camejo le expresó a Guillermo Kunno Olivo Pérez, conocido como Kunno, que quiere conservar su amistad después de La Granja VIP. Mientras conversaban con Niurka Marcos y Manelyk González, el actor miró a su compañero, sonrió y le dedicó unas palabras sobre el lugar que ocupa entre las personas que ha conocido durante la competencia.

¿Qué le confesó Julio Camejo a Kunno en La Granja VIP?

El intercambio comenzó con un breve “Te quiero” de Julio, al que el creador de contenido respondió: “Te amo”. Camejo insistió en que hablaba en serio y recibió una nueva respuesta de su compañero: “Yo también. Te quiero mucho”.

Después, el actor explicó que su interés por mantener el contacto iba más allá de las conversaciones que comparten dentro de la Granja. “Eres de las personas que me llevo y que me gustaría seguir viendo ahí fuera”, le dijo.

Kunno respondió con una referencia a la hija de su compañero: “Obvio. Tengo que estar con tu niña”. Hablaba de Sofía, quien realizó el dibujo de una gorra que Julio le había regalado días antes.

Ese obsequio tuvo lugar al comienzo de la semana 10. Camejo explicó que la creación de su hija representaba la diversidad sexual y la libertad de amar sin prejuicios. Kunno le agradeció el detalle y ambos se abrazaron, en otro acercamiento entre dos granjeros que compiten desde equipos contrarios.

¿Cómo ha cambiado la relación entre Julio Camejo y Kunno desde la primera semana?

La cercanía entre Julio Camejo y Kunno comenzó desde el arranque del programa. En la primera semana, el cubano ganó el reto para convertirse en El Capataz y eligió al influencer para compartir su habitación y disfrutar de los beneficios de ese puesto.

Durante la segunda semana, ambos tuvieron que asumir otras responsabilidades: quedaron entre los cuatro Peones, junto con Ivonne Montero y Mario “Mono” Osuna. Pero más adelante comenzaron los desacuerdos en la competencia. En octubre, Camejo cuestionó la gestión de Kunno como Capataz y su decisión de reconocer a Osuna como Peón de Oro, pues consideraba que Niurka merecía esa distinción. El reclamo derivó en un fuerte enfrentamiento entre ambos.

Sin embargo, en la semana 10 los dos comenzaron a acercarse nuevamente. Además del regalo de la gorra, Julio volvió a hablar del aprecio que sentía por su compañero. Durante una negociación de La Traición, recordó las cualidades que había visto en él durante las primeras tres semanas y señaló que, desde su perspectiva, había comenzado a recuperarlas después de haberse alejado de ellas por un tiempo.