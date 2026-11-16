Después de un intenso juego en el Juego del Capataz, Julio Camejo se ha convertido en el nuevo Capataz, quien deberá encargarse de poner el orden de La Granja VIP, además de reunir una buena cifra en el presupuesto semanal para la adquisición de la comida, cifra que claramente podría bajar dependiendo de las multas que hagan en la semana 11.

Además de tener privilegios únicos, desde tener acceso a una habitación de lujo, un acompañante en el dormitorio que será seleccionado por el público, asignación de tareas entre los Granjeros y la inmunidad durante los siguientes días.

Las reglas cambiaron para los Peones en La Granja VIP

Durante varias semanas hemos visto que los Peones han sufrido de diversas cosas, desde dormir en una cama de paja hasta tener que bañarse al intemperie, en especial cuando en la semana pasada vivieron en el año 1900, dejando de lado importantes comodidades de la modernidad.

Además de tener un nuevo Capataz para la semana 11, todo va a cambiar en La Granja VIP, los peones van a vivir en “La Revolución”, teniendo importantes PRIVILEGIOS que antes no tenían, destacándose los siguientes:

Van a dormir sobre camas.

Acceso a botanas y bebidas.

Ya no les va a corresponder la tarea de mover el molino de agua.

Tendrán acceso a una mejor alimentación, cumpliendo sus gustos alimenticios.

¿Quién falta de ser Capataz?

Aunque ya vamos en la semana 11, algunos Granjeros no han tenido la oportunidad de ser Capataz, de los cuales se destacan los siguientes, quienes aún continúan en La Granja VIP:

Ivonne Montero

Kevyn “Bicolor” Contreras

Niurka Marcos

Sin embargo, cada uno de ellos han sido seleccionados por el público para que se conviertan en el acompañante del líder, logrando disfrutar de ciertos lujos. Hay que esperar a que en las siguientes semanas obtengan el deseado poder.