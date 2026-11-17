Julio Camejo adelantó que cuidar los alimentos y evitar multas serán prioridades durante su nueva Capatacía en La Granja VIP. En una conversación con la cámara, el actor explicó que comenzó por revisar la despensa y anunció que hablará con sus compañeros sobre lo que necesitan hacer para mantener sus provisiones.

¿Cómo será la Capatacía de Julio Camejo en La Granja VIP?

El granjero obtuvo el liderazgo de la semana 11 tras ganar el Juego del Capataz este lunes 16 de noviembre. Con ese resultado consiguió su tercera Capatacía y aseguró una semana más de permanencia en la competencia.

Al explicar sus primeros pendientes, Camejo señaló que necesitaba conocer con precisión cuánta comida quedaba antes de organizar la siguiente compra. “¿Qué es lo primero que estoy haciendo ahorita? Checando exactamente lo que realmente nos queda”, comentó.

El actor recordó que, durante su primera compra, optó por adquirir avena, arroz, carne y pollo en grandes cantidades. Aseguró que algunos compañeros criticaron aquella decisión, pero explicó que buscaba contar con reservas ante las multas que podían recibir y la posibilidad de quedarse sin suministros.

Ahora, con el chaleco nuevamente en sus manos, Julio planteó que el grupo debe aprovechar la semana para recuperar la despensa. Para ello, adelantó el mensaje que les dará a los demás: “Señores, o hacemos las cosas bien o así nos vamos a quedar sin comer”.

Su propuesta incluye evitar faltas que considera innecesarias. Durante la charla mencionó como ejemplo entrar al baño cuando no corresponde y expresó que preferiría destinar los recursos a una buena compra de alimentos. “Aprovechemos que es una semana donde no hay que hacer multas innecesarias”, sostuvo.

Sobre las reservas actuales, calculó que podrían alcanzar para aproximadamente una semana y media, tomando en cuenta que comen ocho personas. También observó que había huevos acumulados y lo relacionó con las comidas adicionales que han recibido los Peones.

Julio Camejo reconoce el cansancio de ser Peón

Además de hablar de la comida, Camejo reconoció el desgaste que ha sentido durante la competencia. Por eso celebró que los Peones tengan beneficios en esta etapa y destacó las atenciones que, a su parecer, han recibido del Gallo.

“Qué chido que en estas últimas semanas los Peones tengan estos beneficios”, expresó antes de reconocer su propio cansancio: “Yo, que soy inagotable, me siento cansado, imagínense”.

En medio de sus planes para administrar los alimentos, Julio también mencionó un deseo personal: volver a ver a sus hijos. Explicó que quería conseguir el chaleco por la posibilidad de permanecer una semana más y que apenas después comenzó a pensar en los beneficios del puesto. “La verdad, me gustaría ver a mis hijos de nuevo”, compartió.