PASO A PASO: Cómo votar para mandar a un Peón o un Granjero al Duelo de Nominación en La Granja VIP

Es oficial, nos encontramos en el primer martes de “Duelo de Eliminación” de La Granja VIP Segunda Temporada. En este día el público tendrá la oportunidad de emitir su voto para elegir a un Granjero o Peón, mismo que se enfrentará contra un rival (elegido por el Capataz) y ambos competirán en un reto físico o de destrezas, donde solo el más fuerte y estratégico quedará a salvo ya que el Granjero o Peón que pierda quedará oficialmente nominado y con riesgo de salir del reality de manera definitiva. A continuación te damos todos los pasos para que participes en esta votación.

La Granja VIP: ¿Cómo votar para mandar a un Peón o un Granjero al Duelo de Nominación?

Para emitir tu voto solo deberás ingresar al sitio web de Azteca UNO, dar click en la sección “La Granja VIP”, la cual se encuentra en la parte superior izquierda y posteriormente seleccionar la palabra “Voto”, la cual se encuentra en la parte superior izquierda. Una vez que logres ingresar encontrarás el nombre de Carlos Trejo, Bebeshita, Kevyn Contreras, Niurka, Pimpinela Escarlata, Coreañera, Natalia, Kunno, Azalia, Rafa Mercadante, Manelyk, Mono Osuna, Ivonne Montero, Pascal Nadadud, María Karunna, Kenny, Fernnado Lozada y Mónica Escobedo. Es importante que sepas que podrás repartir 10 votos entre los Granjeros que prefieras.

Por otro lado, también podrás votar de forma directa, solo deberás DAR CLICK AQUÍ y listo. Recuerda que hacerlo es completamente gratis, solo tendrás que contar con internet estable.

La Granja VIP: ¿Quién es el capataz de la primera semana de la Granja VIP?

El día lunes 07 de septiembre Julio Camejo logró ganar el reto que lo coronó como Capataz de la semana por lo que él tiene ahora autoridad dentro de La Granja y ha quedado completamente inmune ante cualquier tipo de nominación o riesgo además de que cuenta con una habitación especial llena de comodidades, espacio que decidió compartir con Kunno por lo que ambos disfrutaron de un gran momento lleno de diversión.