Guillermo Kunno Olivo Pérez agradeció la oportunidad de conversar con su equipo en El Palenque de La Granja VIP. Al dirigirse a una de las cámaras, el granjero contó que ese día se había sentido solo y destacó lo que significó para él hablar con sus amigos.

¿Qué dijo Kunno de su equipo después de El Palenque en La Granja VIP?

En la dinámica participaron Manelyk González, Mario “Mono” Osuna y Daniela Alexis “Bebeshita”, además del creador de contenido. Los integrantes de La Resistencia hablaron frente a frente sobre las diferencias que habían tenido dentro del equipo.

Más tarde, mientras se preparaba para ir a dormir, Kunno se detuvo a conversar con la cámara para dirigirse al “Gallito”. Fue entonces cuando reconoció que necesitaban ese espacio para hablar. “Gracias, Gallito, por El Palenque, porque lo necesitamos para arreglarnos y es lindo estar bien con mis amigos, porque hoy sí me sentía muy solo, pero no les voy a decir”, expresó.

El granjero continuó con su confesión y pidió que sus compañeros no se enteraran de cómo se había sentido durante la jornada. También aprovechó para dejar claro el cariño que les tiene: “Ellos no pueden saber que me sentí solito el día de hoy. Porque la verdad es que sí los quiero, o sea, sí los quiero, aunque a veces parezca que no”.

Después, siguió hablando con “Gallito” como si ambos compartieran una confidencia. “Eso es un secreto entre tú y yo, Gallito. No les puedes decir que sí los quiero. O me voy a enojar contigo, ¿eh?”, agregó.

Kunno pide apoyo para llegar a la final de La Granja VIP

Durante el mismo recorrido, el integrante de La Resistencia recordó que estuvo cerca de ganar la prueba de El Capataz. Comentó que le habría gustado pasar de Peón a ocupar ese lugar y señaló que el resultado había dependido de la suerte.

“Algún día volveré a estar en la cima. Y acuérdense de que quiero llegar a la final. Por favor, no me suelten. En serio quiero estar en esa final”, pidió a quienes siguen su participación.