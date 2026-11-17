Con todo y sus pleitos, la convivencia de Manelyk y Kevyn Contreras en La Granja VIP mejoró mucho desde que compartieron la Habitación del Capataz. Y para demostrar que sus problemas quedaron atrás, ya conviven tranquilos. Lo que nadie se esperaba, es que el comediante le haría una pregunta inesperada a la llamada “reina de los realities”, todo con el fin de averiguar qué tantas posibilidades existen de que tengan un amorío.

Este insólito momento ocurrió durante la cena para celebrar que Julio Camejo ganó como Capataz por tercera vez en toda la temporada. En ese momento, el “Bicolor” se paró frente a Mane y sin ningún pudor, le cuestionó su lo ve como un hombre atractivo o al menos cree que podría darse algo entre ellos, sin importarle si quiera que Daniela Alexis estaba viendo todo.

“Mane, ya, de una vez. Dime, ¿te gusto? ¿te parezco atractivo? ¿andaríamos?”, dijo decidido mientras los demás lo miraban divertidos, en especial porque cuando lo rechazaron, su respuesta fue decirle a Bebeshita que sigue siendo suyo en ese caso.

¿A Manelyk le gusta Kevyn “Bicolor”? Su increíble confesión en La Granja VIP

Aunque no se esperaba este cuestionamiento, mucho menos enfrente de todos sus compañeros, Mane fue muy clara con Kevyn Contreras y le aclaró que ni le gusta, ni tendría un romance con él por ninguna razón. “Cero, jamás en la vida, nunca”, respondió, sacándole una risa a todos.

Esta no es la primera vez que se menciona la posibilidad de que Manelyk esté interesada en el “Bicolor”, incluso siendo ya novio de Bebeshita. Precisamente hace apenas unas semanas, los tres protagonizaron incómodos momentos cuando Daniela evidenció que le molestaba que fueran cercanos y terminó provocando un distanciamiento.

La Granja VIP Aunque a Bebeshita no le gusta, Mane y Kevyn ya son amigos otra vez. FOTO: ESPECIAL

Dicha pelea duró un buen rato, hasta que Mane se convirtió en Capataz de La Granja VIP y el público mandó a Kevyn Contreras a dormir con ella. Y si bien los primeros días fueron caóticos y discutían por todo, poco a poco la tensión comenzó a ceder y decidieron pasársela bien, al grado de que ya ni les importó el enojo de Daniela Alexis, que los tachó de irrespetuosos.