Kevyn Contreras “Bicolor” y Daniela Alexis Barceló Trillo “Bebeshita” cuestionaron a Julio Camejo sobre el alcance de su decisión como El Capataz en La Granja VIP. Los granjeros retomaron la dinámica que envió al comediante al Duelo de Nominación y discutieron si el actor podía elegir a alguien distinto de la persona propuesta por el Consejo de Peones.

Bebeshita duda de la explicación de Julio Camejo como Capataz

La plática comenzó cuando Kevyn recordó que le había tocado dormir en la habitación del Capataz durante la semana ambientada en 1900. Julio respondió que sentía que el cargo le servía de poco en la semana de La Revolución. Bicolor llevó entonces la conversación a El Duelo: “A ver, Julio, aquí hay una controversia”. Le planteó que, por lo que había escuchado de Bebeshita y otros granjeros, los Peones le daban sus propuestas y él tomaba la decisión final.

Daniela intervino para decir que eso era lo que Adal les había explicado. “No, eso es mentira”, respondió Camejo. “Ah, ¿de Adal?”, le contestó ella entre risas. Julio explicó que le habían indicado que quemara dos de los tres papeles y se quedara con el tercero. Bebeshita insistió en que recordaba otra cosa: “Adal nos dijo allá que ellos eran solo consejeros y que tú tomabas la decisión, sea la de ellos o la tuya”.

¿Qué le dijeron a Julio Camejo al abrir los sobres del Consejo de Peones?

Camejo admitió que quizá había entendido algo distinto y contó cómo recibió las propuestas. Niurka Marcos, Manelyk González y Kunno escribieron un nombre, lo guardaron en un sobre y se retiraron. Cuando Kevyn le preguntó qué razones habían dado para enviarlo a El Duelo, Julio respondió que en ese momento ninguno explicó por qué había escrito su nombre.

La explicación de los sobres no convenció a Bebeshita. “No lo sé, Rick, se me hizo raro que Adal dijera eso allá”, comentó. Incluso planteó que el conductor quizá se había confundido y le pidió a Ivonne Montero que dijera qué había escuchado. “La decisión la tiene el Capataz y él podría cambiarla”, insistió Daniela al recordar la explicación. Ivonne coincidió en que el Consejo debía aconsejar a Julio y que a él le tocaba decidir al final.