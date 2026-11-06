Fernando Lozada habla con Bebeshita sobre la tierra que le tiró Kevyn Bicolor: “Cada día me decepciona más”

Fernando Lozada conversó con Daniela Alexis “Bebeshita” sobre la decisión de Kevyn Contreras “Bicolor” de echarle tierra durante una dinámica de La Granja VIP. Al recordar lo sucedido, ambos cuestionaron que el granjero hubiera participado de esa manera, mientras ella expresó que su decepción hacia él sigue creciendo.

¿Qué pasó entre Bebeshita y Kevyn Bicolor en La Granja VIP?

El intercambio ocurrió después de una jornada de La Salvación que tuvo cambios en su dinámica. Algunos participantes pudieron echar tierra a dos compañeros. Bicolor lo hizo con Julio Camejo y con Bebeshita; a ella le dijo que había buscado una oportunidad para conversar, pero que no lo escuchaba, y manifestó su confianza en que no sería eliminada. Más tarde, durante la conversación con Fernando, el tema pasó por las alternativas que, a su juicio, tenía Kevyn.

Lozada recordó que le había sugerido aprovechar ese momento para actuar de una forma distinta, en referencia a lo que el propio Bicolor había dicho sobre no seguir las reglas. “Yo le dije: ‘Güey, es tu momento de ser disruptivo’”, contó.

Para explicar su comentario, retomó las palabras que le había escuchado al granjero: “Siempre lo has dicho, que tú no sigues las reglas”.Fue entonces cuando la granjera resumió su opinión con una frase sobre el granjero: “Ya me decepciona más, cada día más”.

Julio Camejo aconseja a Bebeshita sobre Kevyn Bicolor en La Granja VIP

Julio Camejo también conversó con Bebeshita acerca de Kevyn Bicolor, después de que ella reconociera: “Siento que mi peor error fue enamorarme, pero ¿qué hago? Ya lo hice”. Ante ese comentario, el granjero le pidió considerar que su compañero había entrado a La Granja VIP con un objetivo: “Que entiendas que él vino aquí a jugar y a ganar”.

Camejo enumeró lo que, desde su perspectiva, eran las prioridades de Kevyn: “En estos momentos su prioridad es su juego, su carrera, su familia y después viene todo lo demás”. Bebeshita respondió que necesitaba límites y claridad: “Si le intereso, si no, que me lo diga, porque nunca me lo dice”.