Kevyn Contreras “Bicolor” puso en duda que su mamá esté siguiendo su participación en La Granja VIP. En una charla con Daniela Alexis Barceló Trillo, mejor conocida como Bebeshita, el comediante explicó por qué le cuesta imaginarla pendiente de la transmisión y recordó un gesto de apoyo que recibió de ella cuando estuvo nominado.

¿Por qué Kevyn Bicolor duda que su mamá lo vea en La Granja VIP?

Kevyn Bicolor abrió la plática al preguntarle a Bebeshita si su mamá veía el programa. Ella contó que su mamá trabaja y que quizá prende la televisión por las noches. Cuando hablaron de la familia del comediante, Bicolor expresó sus dudas: “La neta, yo de mi mamá sí dudaría que lo esté viendo”.

Bicolor dijo que el esposo de su mamá sí es su fan. Contó que, cuando regresa de grabar, él le pregunta con quién estuvo y cuándo podrá ver el programa. Kevyn también recordó que, en una ocasión, escuchó su propia voz mientras comía.

Cuando comentó que el programa estaba bueno, su mamá le pidió a su esposo que le cambiara: “Ya, cámbiale, ya no estés viendo a este idiota, este animal”. El comediante imitó cómo se queja ella de las cosas que dice en sus grabaciones: “No me gusta verlo por estas pendejadas”.

Bebeshita insistió en que, por ser la primera vez que él participa en un reality con cámaras las 24 horas, seguramente su mamá lo estaba viendo. Kevyn consideró que quizá sí se asomaba a alguna Gala, aunque también podía pasar que ni se acordara de sintonizarla. “Uy, mija, no la conoces”, le respondió.

El mensaje que recibió Kevyn Bicolor cuando estuvo nominado

Contreras también recordó que su mamá le mandó un video cuando estuvo nominado. Al contarle a Bebeshita cómo se grabó el mensaje, Kevyn se imaginó a su mamá preguntando “¿Qué le digo?” antes de dirigirse a la cámara. El comediante también recordó el mensaje que recibió: “Échale más ganas, estamos apoyando, aquí todos estamos muy bien, te mandan un saludo todos”.

Bebeshita le comentó que los saludos y las visitas también forman parte de la experiencia del reality, porque la participación de un granjero termina involucrando a quienes lo apoyan afuera. Kevyn retomó el comentario con una respuesta breve: “Ya sé. Por eso no vuelvo, Bebeshita”.