Julio Camejo aconseja a Bebeshita sobre Kevyn Bicolor: “Te va a prometer cincuenta castillos en el aire, pero su realidad es otra”

Julio Camejo escuchó a Daniela Alexis “Bebeshita” hablar sobre sus sentimientos por Kevyn Contreras “Bicolor” y le compartió su perspectiva sobre el vínculo que mantienen en La Granja VIP. Durante la conversación, la granjera expresó que necesitaba respuestas claras, mientras su compañero le recomendó tomar en cuenta las prioridades que, según él, tiene Kevyn dentro de la competencia.

La charla también abordó las bromas entre los granjeros. Camejo sostuvo que se trataba de comedia y de una “carrilla exacerbada” para entretener. Daniela, sin embargo, manifestó que para ella debía haber límites y explicó que en ese momento quería descansar: “Estoy emocionalmente cansada. Estoy emocionalmente harta”.

Ante la insistencia de Julio en que no todo debía tomarse como algo personal, Bebeshita habló directamente de lo que estaba viviendo con Bicolor. “Siento que mi peor error fue enamorarme, pero ¿qué hago? Ya lo hice”, confesó.

¿Qué le dijo Julio Camejo a Bebeshita sobre Kevyn Bicolor en La Granja VIP?

El actor le aconsejó entender la situación desde el punto de vista de la competencia. “Entiende que él vino aquí a jugar y a ganar”, señaló. Después explicó que, a su juicio, las prioridades de Kevyn eran su juego, su carrera y su familia, antes que otros aspectos de su vida.

Bebeshita volvió entonces sobre la necesidad de que su compañero fuera claro con ella. “Si le intereso, si no, que me lo diga, porque nunca me lo dice”, expresó. Cuando Julio continuó con su explicación, añadió otra petición: “Que no me prometa cosas que no son”. Fue en ese intercambio cuando Camejo respondió: “Te va a prometer y te va a bajar cincuenta castillos del aire, pero su realidad es otra”.

En una charla del 9 de octubre, Julio ya había aconsejado a ambos hablar con claridad sobre sus sentimientos y sobre las atenciones que esperaban recibir. En aquella ocasión también les recomendó expresar lo que les incomodaba y escuchar las necesidades del otro.

Esta vez, Bebeshita planteó que intentaría tomar distancia: “Voy a tratar de olvidarme de él y ya. No me queda de otra”. Camejo propuso como alternativa hablar las cosas con claridad, pero ella aseguró que ya lo había hecho: “Yo he sido clara con él.