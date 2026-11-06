Bebeshita se arrepiente de su enfrentamiento con Natalia Alcocer: “¿Me pasé mucho con el comentario que le dije?”

Daniela Alexis “Bebeshita” puso en duda sus propias palabras después de su enfrentamiento con Natalia Alcocer en La Granja VIP. Durante una conversación con Manelyk González, Fernando Lozada y Mario “Mono” Osuna, la granjera preguntó si había ido demasiado lejos con el comentario que le hizo a su compañera: “¿Me pasé mucho con el comentario que le dije?”.

¿Qué pasó entre Bebeshita y Natalia Alcocer en La Granja VIP?

El intercambio ocurrió después de la dinámica de echar tierra del jueves de La Salvación. En esa actividad, Bebeshita reclamó a Natalia lo que describió como indirectas sobre su cuerpo.

Daniela defendió su manera de vestir y hablar, aseguró que no perjudicaba a nadie y sostuvo que cualquier inseguridad o envidia que eso pudiera generar en Natalia era un asunto de ella.

Alcocer, por su parte, sostuvo que su compañera estaba enojada consigo misma por la manera en que se había expuesto durante el programa. También recordó una conversación sobre haber dejado de seguirse en redes sociales con Manelyk González y le pidió que tuviera consigo misma esa fidelidad. Aunque dijo que creía que Daniela tenía buen corazón, continuó cuestionándola y expresó: “Nadie, nadie quiere salir contigo”.

En la charla con sus compañeros, Mono Osuna señaló que Alcocer fue la primera que empezó el enfrentamiento, y Kunno la consoló al recordarle que ya había ofrecido una disculpa por lo dicho.

Bebeshita habla de lo que Natalia podría decir después

“Mañana no sé qué va a estar diciendo de mí”, expresó la granjera. Sus compañeros le preguntaron qué importancia tendría que eso ocurriera. La conversación pasó entonces de lo que había dicho durante el enfrentamiento a cómo se describía a sí misma.

Cuando Daniela aseguró que ella no era una persona exprese palabras duras o fuerte, recibió una respuesta contundente por parte de los otros granjeros: “Sí eres”. Sin embargo, también le plantearon que, a su juicio, eso sucedió porque la habían llevado al límite.

En ese intercambio, Bebeshita mencionó a Mono para diferenciarse de él: “Yo no soy como Mono”. Osuna respondió: “Pues yo no niego la cruz de mi parroquia”.