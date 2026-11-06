Kevyn Contreras piensa que este Granjero FINGE para caer bien en La Granja VIP: “No quiere que lo expongan”

Después del intenso Cara a Cara en La Granja VIP donde hubo gritos y peleas, los integrantes se relajaron con una actividad muy divertida, pues empezaron un juego de roles en el que intercambiaron de personalidad. Y aunque la mayoría se la pasó bien viendo cómo otros los imitaban, Kevyn Contreras y Julio Camejo piensan que al que no le agradó para nada que exageraran su forma de ser, fue a Fernando Lozada, quien para ellos, podría estar fingiendo y por eso se sintió expuesto.

“No aguantan la carrila, no quieren que los expongan. Sí está padre la dinámica, pero me llamó la atención que hay perfiles que no les gusta esto. A Fer le caló lo de las mariposas”, explicó el “Bicolor”, reiterando que para él, lo que le molestó a su compañero fue simplemente que alguien más le mostrara cómo lo ven en realidad, además de que en ocasiones anteriores ya se han burlado de que siempre quiere tener mariposas en el hombro o la cabeza para verse simpático.

La Granja VIP Kevyn Contreras piensa que Fernando Lozada "no aguanta carrilla".

¿Por qué Kevyn Contreras le tiene desconfianza a Fernando Lozada en La Granja VIP?

Estas críticas del comediante no son casualidad, pues en realidad serían resultado de la molestia que desató el atleta al incumplir el trato que hicieron tan solo un día antes. Ya que cabe recordar, el “Bicolor” se ganó el Huevo Dorado y tuvo el beneficio de sacar a alguien de la tabla de nominados, sorprendiendo a todos al elegir a Fernando Lozada por encima de Bebeshita.

Al respecto de su decisión, señaló que se trataba de una estrategia y por eso metió a Natalia Alcocer, que es de su mismo equipo. Pero a cambio, le habría pedido que apoyara a los “Disfuncionales” en la dinámica de la tierra, puesto que el plan era bloquear a Bebeshita para que no se quedara con la salvación, pero Fernando terminó arrepintiéndose, así que ahora Kevyn lo tiene en la mira por faltar a su palabra y esta rivalidad podría dar mucho de que hablar en La Granja VIP Segunda Temporada.