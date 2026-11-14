La convivencia dentro de La Granja VIP ha provocado que algunos participantes cambien por completo la percepción que tenían de sus compañeros. Las primeras impresiones no siempre corresponden con lo que descubren después de compartir el mismo espacio y enfrentar juntos distintas situaciones. Esto quedó en evidencia durante una conversación entre Bebeshita y Rafa Mercadante, en la que la influencer hizo una inesperada confesión sobre lo que pensaba de él antes de conocerlo mejor. Bebeshita le dijo directamente que llegó a odiarlo y dejó entrever que esa percepción estaba relacionada con las cosas que Mónica Escobedo decía sobre Rafa. Incluso la influencer pensaba que era un «culero», recordando la imagen negativa que había construido de él a partir de aquellos comentarios.

Mónica Escobedo influyó en la primera impresión de Bebeshita sobre Rafa Mercadante

La confesión llamó la atención porque Bebeshita reconoció que su opinión sobre Rafa no necesariamente nació de una experiencia directa con él, sino de lo que escuchaba decir a Mónica Escobedo. Por eso, antes de convivir de cerca con el conductor, ya tenía una idea bastante desfavorable de su personalidad. Sin embargo, compartir la experiencia dentro de La Granja VIP le permitió conocer otra faceta de Rafa. Ahora, incluso puede hablar con él de aquella percepción inicial y reconocer que su opinión cambió después de tratarlo personalmente.

Rafa y Bebeshita La Bebeshita CONFIESA que llegó a ODIAR a Rafa Mercadante en La Granja VIP: “Pensaba que eras un cul3r0” (La Granja VIP)

Kevyn “Bicolor” y Manelyk tampoco esperaban llevarse bien con Rafa Mercadante

La Bebeshita no fue la única que reconoció que su relación con Rafa Mercadante tomó un rumbo inesperado. Kevyn y Manelyk también comentaron que inicialmente no imaginaban que terminarían llevándose tan bien con él. Los dos tenían una percepción diferente del conductor, pero la convivencia terminó modificando su opinión. Actualmente, tanto Kevyn como Manelyk reconocen que Rafa les cae bien.

Así, el participante consiguió sorprender a varios de sus compañeros, quienes pasaron de tener ciertas reservas sobre él a disfrutar de su compañía. Una muestra de que, en ocasiones, conocer personalmente a alguien puede cambiar por completo lo que se pensaba de esa persona.