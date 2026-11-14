Dentro de La Granja VIP, las estrategias y las decisiones durante las competencias siguen dando de qué hablar entre los participantes. Esta vez, Kunno compartió una reflexión sobre Bebeshita y El Mono, dejando ver que detrás de algunas de sus decisiones también existen sentimientos de responsabilidad y compañerismo. Durante una conversación, Kunno le hizo saber a Bebeshita que considera que ella es una mujer fuerte y que tiene las capacidades para enfrentar cualquier situación dentro del reality. Por eso, le aconsejó que deje de tener miedo a estar en la tabla de nominados, pues considera que no debería intimidarse ante la posibilidad de quedar en riesgo de eliminación.

Para Kunno, Bebeshita necesita confiar más en sí misma y entender que formar parte de la tabla también es parte del juego. Su comentario buscaba hacerle ver que tiene la fortaleza suficiente para afrontar ese escenario sin dejarse dominar por el temor.

Kunno explica por qué se sentía responsable de la Salvación de “El Mono”

Bebeshita y Kunno Kunno carga con una CULPA por “El Mono” Osuna y revela por qué lo salvó en La Granja VIP

Pero la conversación también tomó otro rumbo cuando Kunno habló sobre El Mono y explicó por qué sentía una responsabilidad particular respecto a su Salvación.

El influencer recordó que se le hacía injusto que El Mono hubiera tenido que pasar por la condición de Peón para irse con ellos y que, además, no hubiera peleado por conseguir su propia Salvación. Por esa razón, Kunno sentía que debía hacer algo para ayudarlo y darle una oportunidad de continuar en la competencia. Su postura dejó ver que no veía la Salvación únicamente como una cuestión de estrategia, sino también como una oportunidad para corresponder a lo que El Mono había hecho al acompañarlos.

Así, Kunno compartió dos reflexiones: por un lado, quiere que Bebeshita deje de temerle a las nominaciones y, por otro, reconoció que la situación de El Mono le generó un compromiso personal. En una competencia donde cada decisión puede cambiar el rumbo de los equipos, estas conversaciones también dejan ver cómo las alianzas y los sentimientos pueden influir en el juego.