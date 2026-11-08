Es oficial, este 08 de noviembre se llevará a cabo la décima Gala de Eliminación de La Granja VIP y se conocerá al noveno eliminado a eliminada de la competencia. Es por eso que a continuación te compartiremos la cobertura de esta Gala, minuto a minuto para que no te pierdas ningún detalle de esta noche que estará llena de sorpresas.

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¿Quiénes están en riesgo de quedar fuera de La Granja VIP, hoy 08 de noviembre?

Los nominados de la semana 9 son Mario “Mono” Osuna, Natalia Alcocer, Kevyn Contreras “Bicolor”, Ivonne Montero y Fernando Lozada. Solo los votos del público podrán salvarlos, aunque un Granjero o Granjera hoy se despedirá de forma definitiva de la competencia, aunque dejará su “Legado”, el cual consiste en nominar a uno de los Granjeros en la semana 10 de la competencia.

¿Cómo votar para salvar a mi Granjero favorito en La Granja VIP?

Este proceso es uno de los más sencillos y fáciles de realizar, mismo que es completamente gratis. Lo que deberás hacer es ingresar al sitio web de Azteca UNO, una vez que estés dentro deberás dar click en la sección “La Granja VIP”, la cual se encuentra en la parte superior derecha, una vez que ingreses deberás seleccionar la palabra “VOTO” la cual se encuentra en la parte superior y listo. Automáticamente te aparecerá el nombre de los nominados. Por otro lado, también puedes hacer esto dando CLICK AQUÍ.