La Bebeshita predice quién GANARÁ La Granja VIP y el resultado sorprendió: ¿quiénes están en el top 5?

La Bebeshita protagonizó un momento curioso al contarles a sus compañeros que decidió recurrir a ChatGPT para preguntarle quién podría ganar La Granja VIP. La influencer quiso conocer qué participantes tenían posibilidades de llegar hasta el final de la competencia y, aunque la inteligencia artificial le dio una lista con cinco nombres, hubo tres que se le quedaron muy presentes. Durante la conversación, Bebeshita compartió que había realizado esta consulta para conocer una posible predicción sobre el desenlace del reality. Según recordó, ChatGPT le respondió con un top cinco de los participantes que podrían tener mayores posibilidades de llevarse la victoria, aunque no consiguió recordar todos los nombres que aparecieron en la lista.

ChatGPT pone a tres Granjeras en el radar de la victoria de La Granja VIP

Sin embargo, hubo algo que llamó especialmente su atención: tanto Niurka como Manelyk aparecían entre las personas mencionadas, además de ella. La confesión provocó curiosidad entre quienes escuchaban, pues las tres forman parte de las personalidades que han generado conversación dentro de la granja por sus estrategias, carácter y participación en la convivencia. La posibilidad de que alguna de ellas termine convirtiéndose en la ganadora también abrió la puerta a hablar sobre cómo se está desarrollando la competencia y quiénes podrían tener el respaldo suficiente para llegar a la gran final.

Aunque la respuesta de ChatGPT no representa una predicción real ni garantiza quién se llevará el premio, la anécdota de Bebeshita convirtió a la inteligencia artificial en una especie de oráculo dentro del reality. Por ahora, la competencia continúa y serán las decisiones de los participantes, las pruebas y, sobre todo, el apoyo del público los que determinen quién consigue llegar hasta el último momento de La Granja VIP. Mientras tanto, Bebeshita ya tiene tres nombres muy presentes cuando piensa en ese posible top cinco.