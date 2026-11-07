La Granja VIP: Link DIRECTO para votar hoy 7 de noviembre y SALVAR a tu Granjero favorito de la Eliminación

La novena semana de La Granja VIP está por definirse y el voto del público será fundamental para los participantes que permanecen nominados. Este sábado 7 de noviembre, los seguidores pueden apoyar a su favorito a través del enlace oficial de votaciones de TV Azteca, rumbo a la Gala de Eliminación del domingo.

La tabla tuvo modificaciones después de que Bebeshita utilizó el poder de La Traición para salvar a Julio Camejo y poner en riesgo a Kevyn ‘Bicolor’ Contreras. Sin embargo, la noche dejó una sorpresa adicional: la doble traición permitió que Fernando Lozada también terminara nominado.

En este contexto, cinco Granjeros dependen del respaldo de los espectadores para mantenerse en la competencia. Aquí te contamos dónde ingresar, cómo enviar tus votos y cuándo se conocerá al próximo eliminado.

¿Cuál es el link directo para votar en La Granja VIP hoy 7 de noviembre?

Para apoyar a tu participante favorito debes ingresar al portal oficial de TV Azteca, en el apartado de votaciones de La Granja VIP:

DA CLIC AQUÍ para entrar al sitio oficial de votaciones.

Una vez dentro, elige al Granjero que quieres que continúe en el reality y sigue las instrucciones de la plataforma. Recuerda que los votos son para salvar, por lo que debes seleccionar al participante cuya permanencia deseas apoyar.

Código QR para votar en La Granja VIP Segunda Temporada

¿Cómo votar por tu Granjero favorito desde el celular?

Puedes realizar el proceso desde el navegador de tu teléfono o mediante la aplicación TV Azteca En Vivo. Estos son los pasos para participar desde el sitio oficial:

Ingresa al enlace de votaciones de La Granja VIP. Selecciona al nominado que deseas salvar. Asigna tus votos disponibles. Confirma tu elección y envía los votos.

La mecánica publicada para esta temporada contempla 10 votos diarios, que puedes concentrar en un solo participante o repartir entre varios nominados. Si la plataforma te ofrece la posibilidad de obtener votos adicionales, sigue las indicaciones que aparezcan en pantalla.

Si prefieres utilizar la aplicación, busca el banner de votaciones de La Granja VIP, elige a tu favorito y completa el envío de tu apoyo.

¿Quiénes están nominados en La Granja VIP hoy 7 de noviembre?

Después de los movimientos del viernes, los participantes que quedaron en la tabla de nominados son:

Natalia Alcocer.

Ivonne Montero.

Mario ‘Mono’ Osuna.

Kevyn ‘Bicolor’ Contreras.

Fernando Lozada.

Bebeshita aseguró su permanencia tras ganar La Salvación, mientras que Julio Camejo salió de la tabla gracias a la decisión de la influencer. Por su parte, Bicolor eligió a Fernando durante la doble traición, dejando a ambos expuestos a la decisión del público.