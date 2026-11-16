La tensión aumenta en la semana 11 de La Granja VIP ya que en estos días se registrarán importantes cambios en la competencia. Después de la eliminación de Rafael Mercadante, seis Granjeros consiguieron su pase para luchar por el título de Capataz, uno de los puestos más codiciados pues el ganador se libra de la nominación, se gana beneficios y tiene el mando de La Granja.

Mario “Mono” Osuna, Julio Camejo, Kevyn Contreras “Bicolor”, Ivonne Montero, Kunno y Manelyk son los Granjeros que lucharán esta noche por la capatacía. Sin embargo, no todos llegan desde la misma posición: los primeros cuatro son Granjeros, mientras que Kunno y Manelyk participan como Peones.

¿Quién ha sido Capataz más veces en La Granja VIP?

Dos Granjeros que se mantienen en la competencia destacan por haber conseguido el liderazgo en más ocasiones durante esta Segunda Temporada Mario “Mono” Osuna y Julio Camejo, son quienes han sido Capataces en dos oportunidades cada uno.

Ambos llegan a esta nueva competencia con experiencia en el puesto y la posibilidad de conseguir una tercera victoria. Por su parte, Kunno ha ocupado el cargo una vez, al igual que Manelyk, mientras que Ivonne Montero y Kevyn “Bicolor” buscan estrenarse como líderes.

¿Qué es la Semana de la Revolución en La Granja VIP?

La semana 11 llega con una temática especial “La Revolución” esta dinámica y nombre de la semana fue anunciado durante la Gala de Eliminación mientras también se daba a conocer la nueva distribución de participantes entre Granjeros y Peones.

De acuerdo con lo anunciado, durante esta semana los Peones adquirirán protagonismo y las reglas de convivencia podrían cambiar llevando a la transformación dentro de La Granja VIP.

Por ahora, la expectativa está puesta en la prueba de El Capataz y en descubrir si Mario “Mono” Osuna o Julio Camejo consiguen ampliar su historial de victorias, o si alguno de los otros cuatro participantes logra dar la sorpresa.