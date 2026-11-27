La Segunda Temporada de La Granja VIP está dejando varias noches de Gala con importantes momentos, tal como el que se vivió en la transmisión de hoy que registró algunos movimientos que cambiaron el destino de los Granjeros, por lo que ya se conoce la lista actualizada de nominados que se encuentran en riesgo de convertirse en el eliminado número 12.

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Este 27 de noviembre, se realizó el Viernes de Traición donde Niurka tuvo la oportunidad de salvar a uno de los nominados y colocar a un Granjero que se sentía salvado a la placa de nominación, por lo que ahora el público jugará un papel importante a través de sus votaciones para salvar a su Granjero favorito.

¿Quiénes son los nominados de la semana 12 de La Granja VIP?

Ante los movimientos que que realizó la cubana luego de ganar el Juego de la Salvación y y obtener el poder de la Traición por fin quedó revelada la lista oficial de los Granjeros nominados y quiénes la integran:

Mario “Mono” Osuna

Ivonne Montero

Manelyk González

¿Cómo votar para salvar a mi Granjero favorito?

Tras darse a conocer la lista definitiva de los nominados de la semana 12 las votaciones se mantienen activas y el público ya puede comenzar a dar sus votos para salvar a su Granjero favorito y pertenezca una semana más en La Granja, pero sobretodo lo acerca cada vez más a la Gran Final.

Si aún tienes dudas de cómo realizar la votación, quédate aquí que te explicamos cómo votar para que le muestres tu apoyo a tu participante favorito. Recuerda que esta es una de las votaciones más importantes pues a través del voto un Granjero puede salvarse de la Eliminación. Las votaciones se abren los miércoles durante La Gala y permanecen disponibles hasta el domingo.

Una vez que se da a conocer la lista de los Granjeros nominados el público podrá comenzar a votar para que su participante favorito no abandone la competencia y continúe haciendo sus estrategias y enfrentamientos, así que para comenzar a dar tus puntos y salvarlo de la eliminación del domingo visita la página oficial para comenzar a votar. Si eres nuevo y no sabes cómo hacerlo déjanos decirte que votar es sencillo ya que se hace desde el sitio web de La Granja VIP ingresando a la sección de votaciones de La Granja VIP y ahí comienza el proceso. Otra alternativa rápida y directa es dando DANDO CLICK AQUÍ.

Cuando ingreses a la página revisa la lista de nominados y busca el nombre de tu Granjero favorito. Después selecciona el nombre del participante que quieres apoyar. A lado de su nombre aparece una cruz ahí se presiona y se dan los votos que desees dar, recuerda que deben ser 10, esos mismo se pueden dar a una sola persona o repartirlos entre varios, siempre y cuando en total sean 10.