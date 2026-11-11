Hoy, 11 de noviembre es La Asamblea en La Granja VIP, pero las tensiones se hacen más presentes, en especial cuando solamente quedan 9 Granjeros, haciendo que las estrategias por la permanencia sean más estrictas en la semana 10. Para que no te pierdas ningún detalle, te dejamos la transmisión online y gratis de La Gala en VIVO.

Te puede interesar: VER EN VIVO Y GRATIS La Gala de La Granja VIP

¿Qué pasará en La Asamblea de La Granja VIP?

En La Asamblea de La Granja VIP, los Granjeros se encargarán de nominar a otro de los Granjeros a la Tabla de Nominados mediante intensas votaciones entre ellos, intercambiando fuertes replicas sobre los votos realizados.

Por esa razón, no te debes perder todo lo que pasa en la transmisión online de hoy en la semana 10 del reality, ya que se dejarán intensos comentarios.