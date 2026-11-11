Cada vez quedan menos Granjeros en La Granja VIP y con ello las tensiones aumentan ya que cada domingo durante la Gala de Eliminación un Granjero queda fuera de la competencia. Este miércoles en La Asamblea se darán a conocer quiénes son todos los nominados, por ahora se desconoce esta información ya que será revelada durante la Gala, la cual comienza en punto de las 8: 30 pm a través de Azteca UNO. Cabe mencionar que solo se conocen dos nominados: Ivonne Montero, quién fue la primer nominada de la semana 10, esto mediante el Legado de Fernando Lozada y el segundo nominado; Kevyn Contreras “Bicolor”, luego de perder El Duelo de Nominación. Sin embargo, aún faltan más nominados, nombres que se darán a conocer esta noche.

¿Qué pasa los miércoles en La Granja VIP?

Cada día de la semana se lleva a cabo una dinámica diferente en La Granja VIP. Los miércoles se realiza “La Asamblea” en donde los Granjeros tienen que nominar a uno de sus compañeros, esto ocurre durante la Gala de forma completamente en vivo. Los Granjeros deben decir todas y cada una de sus razones para justificar la nominación de determinado Granjero, algo que sin duda genera tensiones, conflictos e incluso puede terminar con alianzas.

Por otro lado, el número de nominados que se elijen son 2, quienes se suman a los dos que ya existen para completar la Tabla de Nominación. La Asamblea ocurrirá de forma en vivo y podrás ver la transmisión a través de nuestro sitio web DANDO CLICK AQUÍ o también mediante la señal abierta de Azteca UNO, en punto de las 8: 00 pm, tiempo del centro de la Ciudad de México. Por otro lado, te recomendamos activar las notificaciones de nuestro sitio web para enterarte de todas las noticias más relevantes de La Granja VIP, votaciones y todo lo referente al reality que se encuentra en su semana 10.

¿Qué votaciones se abren hoy en La Granja VIP?

Esta noche se abrirán dos votaciones en las que el público puede participar: Las votaciones para elegir al “Más Gallito”; este es un beneficio que tendrá el Granjero que el público elija, este puede ser una inmunidad, una sorpresa del exterior o un acceso directo a una competencia. La segunda votación que quedará abierta será para que el público salve a su Granjero favorito y evite que quede fuera de la competencia.

Nominados antes de La Asamblea número 10 en La Granja VIP

Los nominados que por ahora están confirmados son dos; Ivonne Montero, quién quedó en la Tabla de Nominación luego de que Fernando Lozada la pusiera en esa posición mediante su legado. Y el segundo nominado es Kevyn Contreras “Bicolor”, quien quedó en ese lugar luego de perder “El Duelo” contra Rafa Mercadante el pasado martes 10 de noviembre.