Como cada lunes se lleva a cabo la elección del Capataz de la semana en La Granja VIP, sin embargo antes de la prueba final, la cual se realiza en la Gala de forma en vivo, se llevan a cabo pruebas clasificatorias, donde solo los finalistas logran competir en la prueba final. En la semana 12 de la competencia los finalistas son Ivonne Montero, quién ya había obtenido este lugar ya que obtuvo el beneficio de “El Más Gallito”, sin embargo Julio Camejo, Niurka y Kunno compitieron en la prueba clasificatoria y han logrado pasar a la prueba que lo definirá todo.. Cada uno de ellos se enfrentarán en una prueba final donde solo el más rápido y quien demuestre mejor destreza logrará llevarse el puesto de Capataz este lunes 23 de noviembre.

¿Quién falta de ser Capataz en La Granja VIP?

Hasta este momento los Granjeros que quedan en La Granja VIP, en su semana 12, son Ivonne Montero, Kevyn Contreras “Bicolor”, Kunno, Niurka Marcos, Manelyk González, Mario “Mono” Osuna y Julio Camejo, sin embargo los únicos que no han sido Capataz en ninguna semana han sido Ivonne Montero, Kevyn Conteras “Bicolor” y Niurka Marcos. Por su parte, Julio Camejo y Mario “Mono” Osuna han sido Capataz por más de una ocasión.

¿Qué beneficio obtiene el Capataz de La Granja VIP?

Uno de los puestos más deseados de La Granja VIP definitivamente es el de Capataz debido a que este obtiene inmunidad; es decir, no corre riesgo de salir de la competencia ya que no puede quedar dentro de la Tabla de Nominación durante la semana en la que es elegido. Ahora bien, a pesar de esto también tiene responsabilidades como asignar tareas de limpieza y cuidado de los animales a los Granjeros, también debe coordinar y establecer acuerdos para que la convivencia se lleve a cabo de la mejor manera.

Por otro lado, cuenta con privilegios y comodidades ya que, a diferencia de los demás Granjeros y los Peones, tiene una habitación especial con diversas amenidades. A pesar de todo esto, también recibe una evaluación sobre su papel como líder durante los días que fue Capataz. Por su parte debe gastar el presupuesto y administrar muy bien el dinero con el que se cuente para realizar las compras.

¿Quiénes son los Peones en la semana 12 de La Granja VIP?

Durante la semana 12 en La Granja VIP los Peones de la competencia son Manelyk González, Mario “Mono” Osuna y dos Atletas de Exatlón; Sol Cortés y Ernesto Cázares. Cada uno de ellos deberá cumplir con más responsabilidades y deberes en comparación de sus demás compañeros.