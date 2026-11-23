Kunno fue uno de los más afectados tras enterarse de la eliminación de Bebeshita de La Granja VIP. Y es que si bien sabían que era una posibilidad, estaba esperanzado en que su grupo podría seguir unido hasta la final, pero ahora que ya no sabe cómo se pondrán las cosas rumbo a la final, prefiere irse y no poner en riesgo el trabajo de crecimiento personal que asegura, es la única prioridad, por lo que no le importaría tener que pedir su salida para protegerse mentalmente y sentirse mejor.

Así se lo confesó a Manelyk y Mario Osuna durante una charla muy honesta, en la que el influencer reveló que el hecho de que Daniela Alexis fuera eliminada, lo hizo cuestionarse si de verdad debe seguir avanzando o si ya es momento de regresar a la “normalidad”. Al respecto, el Mono le pidió que pensara bien las cosas y le recordó que incluso si decidiera irse, las cosas no son tan sencillas y no puede salirse tan fácil.

“No me importa, yo lo pido (abandonar la competencia). Lo que pasó me tambaleó todo lo que he trabajado y no quiero que eso se jod4. Porque ya no lo estoy haciendo por el premio ni por el dinero. Estoy cansado, estoy drenado, ya no puedo hacerlo”, dijo conmocionado Kunno, que sigue sin asimilar que su equipo se ha ido desvaneciendo.

La Granja VIP Kunno podría abandonar a "La Resistencia" y ya se los advirtió. FOTO: ESPECIAL

¿Kunno va a renunciar a La Granja VIP? La crisis que lo llevó a pensar en una drástica decisión

Esta reacción tan impulsiva de Kunno se detonó a raíz de que Bebeshita fue eliminada de La Granja VIP el 22 de noviembre. Todo porque para el tiktoker, el hecho de que el público no apoyara lo suficiente a una de sus aliadas, podría ser indicio de que él tampoco tiene el respaldo que se imagina.

Además, Kunno aseguró que para él, estar en La Granja VIP no es algo que haga solo por dinero, sino que se ha empeñado tanto por seguir debido a que siente que ha evolucionado como persona gracias a esta experiencia. Sin embargo, también considera que permanecer más tiempo del que debería, podría serle contraproducente y ya lo empezó a notar en lo mucho que le desgasta pelear y tener confrontaciones casi todos los días, como las que recién protagonizó con Niurka y Julio Camejo.