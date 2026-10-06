¿Quién quedará NOMINADO en La Granja VIP? Esto se sabe de la persona que podría quedar eliminada de la competencia en la quinta semana

Hasta el momento se desconoce quién será el segundo nominado de La Granja VIP, ya que esto se dará a conocer este Martes de Duelo, 06 de octubre, en la Gala, la cuál dará inicio a las 8: 30 pm, misma que puedes disfrutar a través de Azteca UNO y por supuesto, nuestro sitio web.

¿Cómo se elige al segundo nominado de La Granja VIP?

La elección del segundo nominado de La Granja VIP se da mediante el Duelo de Nominación. En este participan dos personas; ya sean Peones o Granjeros, uno es elegido por el Capataz de la semana mientras que la segunda queda a elección del público por medio de una votación digital. Ambas personas compiten en un circuito que reta sus habilidades físicas y destrezas mentales, sólo quién logre completar la tarea asignada y vencer el tiempo en el reloj se salva mientras que la otras persona pasa de forma automática a la Tabla de Nominación, por ende queda en riesgo de abandonar la competencia.

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¿Quién fue el primer nominado de La Granja VIP?

El primer nominado de la quinta semana de La Granja VIP es Pimpinela Escarlata, el destacado luchador mexicano quedó en esta riesgosa posición luego de que Kenny Avilés, la cuarta eliminada del reality lo decidiera mediante su “Legado”, el cual consiste en que la persona que sale de la competencia deja nominado a uno de sus ex compañeros de La Granja.

¿Cómo votar para salvar a los nominados de La Granja VIP?

El público juega un papel fundamental para salvar a los nominados de La Granja VIP, solo cuando Adal Ramones lo indica, quedan abiertas las votaciones para que el público participe, por ese motivo es fundamental que estés pendiente de las Galas y actives las notificaciones de nuestro sitio web y así enterarte de forma inmediata.

Votar es un proceso muy sencillo. Lo que deberás hacer es ingresar al sitio web de Azteca UNO, una vez que estés dentro deberás dar click en la sección “La Granja VIP”, la cual se encuentra en la parte superior derecha, una vez que ingreses deberás seleccionar la palabra “VOTO” la cual se encuentra en la parte superior y listo. Automáticamente te aparecerá el nombre de los Granjeros que están nominados y deberás votar por tu favorito. Tendrás una cantidad de 10 votos disponibles, mismos que puedes repartir como más lo prefieras. Por otro lado, también puedes hacer esto de forma directa dando CLICK AQUÍ.