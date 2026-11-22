Gran parte de La Resistencia se encuentra dentro de la tabla de nominados de la semana 11 de La Granja VIP. Para ser específicos, Manelyk González, Daniela Alexis “Bebeshita” y Mario “Mono” Osuna están en riesgo de ser eliminados, por lo que propusieron una dinámica divertida y que terminaron cumpliendo.

Ante las cámaras, la alianza le pidió hacer una tregua con el público: a cambio de ciertos votos, ellos cumplirían con distintos retos a lo largo de la jornada del domingo 22 de noviembre, previo a la Gala de Eliminación. Confiando en que la gente votará por ellos, cada uno de los Granjeros en riesgo aceptó cumplir con sus respectivos retos.

Todos los retos que cumplió La Resistencia

“Mono” Osuna

Por 2,500 votos, el ex futbolista tenía la misión de comer un chile habanero totalmente crudo. Este alimento se destaca por ser muy picante, pero “Mono” Osuna no tuvo miedo al éxito y le dio un mordisco sin pensarlo. Fue un momento difícil, pero cumplió con el reto.

Manelyk

“La Reina de los Reality Shows” cumplió con varios retos a la vez. El primero consistía en ingresar al gallinero y convivir con las gallinas, uno de los animales que más teme. El segundo reto trataba de tomar con sus manos a una de ellas y, por último, debía darle un beso en la cabeza para cumplir con los tres retos. Mane, con dificultad, lo consiguió y ahora el público deberá cumplir con 4,000 votos para ella.

“Bebeshita”

Por 5,000 votos, la influencer tenía la misión de echarse una bombita en los desechos de los corrales, un reto muy desagradable. No obstante, “Bebeshita” dejó su lado femenino y cumplió con la actividad, por lo que la gente deberá votar por ella.

La Resistencia

Finalmente, toda La Resistencia, incluído Kunno que no está nominado, cumplió con un último reto. A la vez, todos los Granjeros debían comer un premio de Tlacoyo (una galleta) a cambio de más votos para la alianza. ¿Todo esto habrá valido la pena? Se sabrá durante la Gala de Eliminación de este domingo.

¿A qué hora es la Eliminación de la semana 11 de La Granja VIP?

La Gala de Eliminación de la semana 11 de La Granja VIP comenzará este domingo 22 de noviembre a las 20:00 horas, tiempo del centro de México. La transmisión será EN VIVO por Azteca UNO y también se podrá seguir en el sitio oficial del reality y en la app TV Azteca En Vivo.

Después de cumplir sus retos, Manelyk, Bebeshita y “Mono” Osuna sabrán si recibieron el apoyo suficiente para seguir una semana más en la competencia. Niurka Marcos y Kevyn “Bicolor” Contreras completan la tabla de nominados. Si quieres salvar a tu Granjero favorito, todavía puedes votar hasta que Adal Ramones anuncie el cierre de las votaciones durante la gala.