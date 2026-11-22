Kevyn “Bicolor” Contreras es uno de los cinco nominados que integran la lista final previo a la Gala de Eliminación de este domingo 22 de noviembre. El comediante se encuentra en riesgo de salir del reality, una posibilidad a la cual se ha referido en varias ocasiones como no muy grave debido al cansancio acumulado. Sin embargo, su deseo es mantenerse en el programa.

A pocas horas para el inicio de la gala, Kevyn tuvo un momento de reflexión delante de las cámaras de La Granja VIP y expresó sus sentimientos. Allí afirmó estar cansado tanto física como mentalmente, pero existe un único motivo que lo alienta a seguir firme dentro del reality y que, por ello, dará todo de sí para mostrar su mejor versión dentro de la granja.

El mensaje de Kevyn Contreras para su público y su objetivo dentro del reality

“Estoy cansado señores”, comenzó diciendo el comediante, pero luego soltó: “Pero aquí sigo, teniendo la esperanza de que están bien todos ustedes. Teniendo la fe en Dios que vale la pena seguir”. Posteriormente, Bicolor detalló que tiene muchos motivos por los cuales le encantaría seguir en La Granja VIP pese a la demanda física y mental que conlleva estar dentro.

Kevyn Contreras Kevyn se sincera delante de las cámaras (La Granja VIP)

No obstante, también dejó en claro que se tomaría de buena manera si es eliminado esta noche: “Si me llego a ir, espero que se hayan divertido con cada una de mis ocurrencias, desmadres, disparate, como moví a todos, como hice hasta lo que no, como defendí mis colores, como defendí mi estilo y forma de vida”.

Para finalizar, Kevyn remarcó que su única intención es alegrar el día a la gente y hacerla olvidar de sus propios problemas. “No soy un gran comediante, no me considero el mejor, hay muchos arriba de mí. Me considero uno más del montón que solamente quiere llevar alegría a cada uno de sus hogares. No me considero el mejor, soy uno más. Quiero que la gente se olvide de sus penas, de su dolor, de su tragedia, de su enfermedad”, cerró.

¿Quiénes son los nominados en esta semana 11 de La Granja VIP?

Kevyn se juega su permanencia en La Granja VIP junto a Mario “Mono” Osuna, Niurka Marcos, Daniela Alexis “Bebeshita” y Manelyk González. Los cinco quedaron en la tabla final de nominados para la Gala de Eliminación de este domingo 22 de noviembre.

La Granja VIP: Hora LÍMITE para votar hoy domingo 22 de noviembre y salvar a uno de los Granjeros Nominados La Granja VIP: Hora LÍMITE para votar hoy domingo 22 de noviembre y salvar a uno de los Granjeros Nominados (La Granja VIP)

La lista se definió en el Viernes de Traición. Ivonne Montero, quien venía de ganar el Juego de Salvación, sacó a Kunno de la tabla y puso en su lugar a Bebeshita. Sin embargo, Copetes activó la Traición Doble y Daniela Alexis tuvo que nominar a Manelyk, por lo que ambas quedaron en riesgo de salir del reality.

Ahora, Bicolor y los otros cuatro nominados dependen del voto del público para seguir en la competencia. El eliminado número 11 se conocerá durante la gala, que comenzará a las 20:00 horas, tiempo de la Ciudad de México, por Azteca UNO.