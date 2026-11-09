Cada lunes se lleva a cabo la prueba final que define quién será el Capataz de la semana en La Granja VIP, sin embargo, previo a esto se realiza otra, la cuál es clasificatoria para que se determine quiénes serán los finalistas para competir por el rol durante la Gala. En esta ocasión los 4 finalistas son: Julio Camejo, Kevyn Contreras “Bicolor”, Manelyk e Ivonne Montero, aunque esta última Granjera no compitió debido a que obtuvo el pase directo a la competencia luego de obtener el beneficio de “El Más Gallito”. La prueba estuvo llena de retos que pusieron al límite sus destrezas físicas y mentales además de que pudieron vencer el tiempo en el reloj.

¿Quién falta de ser Capataz en La Granja VIP?

De los Granjeros que son parte de La Granja VIP, quiénes faltan por ser Capataz son Niurka, Manelyk, Kevyn Contreras “Bicolor” e Ivonne Montero. Por ahora no han podido disfrutar de los beneficios de este rol aunque todo podría suceder, por lo que te recomendamos activar las notificaciones de nuestro sitio web y seguirnos en todas nuestras redes sociales para estar enterado de cada novedad que ocurra dentro de la competencia.

¿Quiénes han sido Capataz más de una vez en La Granja VIP?

Julio Camejo y Mario “Mono” Osuna han ocupado el puesto de Capataz más de una vez en La Granja VIP. Quienes han tenido este puesto solo una vez han sido Kunno, Bebeshita y Rafa Mercadante así como Pascal Nadaud y Pablo Montero, ambos que ya no forman parte de la competencia ya que fueron eliminados.

¿Qué debe hacer un Capataz en La Granja VIP?

Uno de los puestos más deseados de La Granja VIP definitivamente es el de Capataz debido a que este obtiene inmunidad; es decir, no corre riesgo de salir de la competencia ya que no puede quedar nominado durante la semana. Ahora bien, a pesar de esto también tiene responsabilidades como asignar tareas de limpieza y cuidado de los animales a los Granjeros, también debe coordinar y establecer acuerdos para que la convivencia se lleve a cabo de la mejor manera.

Por otro lado, cuenta con privilegios y comodidades ya que, a diferencia de los demás Granjeros y los Peones, cuenta con una habitación especial con diversas amenidades. A pesar de todo esto, también recibe una evaluación sobre su papel como líder durante los días que fue Capataz.