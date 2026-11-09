Ivonne Montero de La Granja VIP: así se veía en las sensuales escenas de El Tigre de Santa Julia

Ivonne Montero está dando mucho de qué hablar en La Granja VIP Segunda Temporada. Esto porque su forma de ser tan “tranquila” tiene a varios de sus compañeros incómodos y hasta la han tachado de aburrida. Sin embargo, ella sigue concentrada en sus propias estrategias, mientras que sus admiradores han recordado lo bien que se veía cuando salió en El Tigre de Santa Julia, una película en la que su belleza robó cámaras y hasta dejó a Pablo Montero totalmente cautivado.

La Granja VIP Ivonne Montero hizo escenas atrevidas en El Tigre de Santa Julia. FOTO: ESPECIAL

¿Cuántos años tenía Ivonne Montero en El Tigre de Santa Julia?

Esta película dirigida por Alejandro Gamboa, se estrenó en el año 2002, pero las grabaciones empezaron desde mucho antes. Así que al momento de encarnar a “Rosa” en El Tigre de Santa Julia, Ivonne Montero tenía aproximadamente 28 años y su carrera en la pantalla apenas estaba despegando.

Y es que a pesar de que ya llevaba un tiempo probando suerte, fue con esta producción que se consolidó como una promesa de la actuación. Esto porque aprovechó la oportunidad de demostrar su talento histriónico, pero también deslumbró con su belleza y la sensualidad que derrochó en atrevidas escenas.

En ese entonces, el físico de la actriz era bastante diferente a como luce hoy en día, pues tenía las facciones mucho más definidas y su silueta era muy delgada, justo como mostró en las tomas donde aparecía con partes del cuerpo descubiertas y que la hicieron ganar cientos de admiradores. Y uno de los que admitió que quedó deslumbrado cuando la vio, fue Pablo Montero, con el que incluso llegó a tener una colaboración que nació precisamente de la buena impresión que le quedó al cantante por las imágenes.

Así ha cambiado Ivonne Montero: desde su juventud hasta La Granja VIP

Actualmente, Ivonne Montero tiene 52 años y sigue completamente dedicada a su carrera artística, tanto en la televisión como en el teatro. Con el paso del tiempo, su físico se ha ido transformando, pero sigue luciendo bellísima y hasta la propia Manelyk ha reconocido que se ve muy bien para la edad que tiene.

En La Granja VIP, la actriz mexicana luce una larga cabellera negra con un par de mechones platinados. Tiene una perforación en la boca que se ha vuelto parte de su sello personal y presume una silueta trabajada, que sería resultado de las extenuantes rutinas de ejercicio a las que se somete y la dedicación que ella misma ha mostrado, le pone a su cuidado personal para sentirse bien consigo misma.