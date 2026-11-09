Llegamos a la semana 10, donde Manelyk se ha convertido en El Capataz nuevo de La Granja VIP, quien tendrá una habitación de lujo, la cual deberá de compartir con uno de los Granjeros. Ahora es tu turno para escoger quién podrá compartir ciertos lujos, por eso se abren las votaciones para que puedas escoger a tu favorito en el portal oficial.

Recuerda que tienes un total de 10 puntos que puedes aplicar en un solo Granjeros o dividirlo entre varios. Si deseas tener votos extra, solamente inicia sesión para que se desbloqueen más oportunidades. No olvides, que igualmente puedes votar desde el botón de “¡Vota por tu Granjero Favorito!” en la app de TV Azteca en Vivo.

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¿Quiénes han sido invitados de El Capataz en La Granja VIP?

El Capataz tiene una habitación de lujo que todos quisieran tener en La Granja VIP, pero solamente algunos lo han disfrutado, por eso te detallamos quiénes fueron el líder de la semana y su respectivo compañero de habitación:

Semana 1: Julio Camejo con Kunno

Semana 2: Pascal Nadaud con Fernando Lozada

Semana 3: Mario “Mono” Osuna con Azalia Ojeda

Semana 4: Mario “Mono” Osuna durmió solo por la dinámica de parejas que se armó

Semana 5: Kunno con Pimpinela Escarlata

Semana 6: Pablo Montero con Ivonne Montero

Semana 7: Julio Camejo con Kunno

Semana 8: Daniela “Bebeshita” con Manelyk

Semana 9: Rafael Mercadante con Niurka Marcos

¿Quiénes nunca han sido Capataz?

Dentro de los Granjeros que siguen en la semana 10 de La Granja VIP, algunos no han tenido la oportunidad de ser El Capataz, destacándose los siguientes:

Ivonne Montero

Niurka Marcos

Manelyk González

Kevyn “Bicolor” Contreras

Por otro lado, de los Granjeros y Granjeras que han sido eliminados o expulsados, muchos de ellos se quedaron con las ganas de ser El Capataz, resaltando los siguientes: