La Granja VIP: Lunes de Capataz ver EN VIVO y GRATIS la cobertura de la transmisión minuto a minuto; conoce al primer Nominado y quién toma la Capatacia en la semana 10

Fernando Lozada eligió a Ivonne Montero como la primera nominada de la semana 10 mediante El Legado, la dinámica que permite al eliminado enviar directamente a un compañero a la tabla. Al explicar su decisión, aseguró que se adelantó a quienes ya tenían a la actriz en la mira y que su despedida era una forma de complicarles la estrategia.

Con esta nominación, Montero perdió automáticamente la posibilidad de disputar la Capatacía. Rafael Mercadante ocupa su lugar y competirá contra Julio Camejo, Kevyn Contreras “Bicolor” y Manelyk González.