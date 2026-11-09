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La Granja VIP: Lunes de Capataz ver EN VIVO y GRATIS la cobertura de la transmisión minuto a minuto; conoce al primer Nominado y quién toma la Capatacia en la semana 10

Hoy, los granjeros pondrán a prueba sus habilidades en un desafío que puede cambiar el rumbo de la convivencia. Sigue en vivo el minuto a minuto y descubre quién se queda con el mando.

Escrito por: Sofía Villagra | DR

La Granja VIP inicia la semana 10 con un nuevo Lunes del Capataz

La disputa por la Capatacía marca el comienzo de una nueva semana en La Granja VIP. Sigue aquí los momentos más destacados de la jornada, las reacciones de los participantes y el resultado de la competencia.

La Granja VIP Capataz EN VIVO

Hace 2 minutos

Manelyk se arrepiente de haber dudado de La Resistencia

En la dinámica de lavar sus trapos sucios, Manelyk González reconoció que se arrepiente de no haber confiado en La Resistencia antes de su presentación de canto. La influencer contó que sentía tanta vergüenza que estuvo a punto de bajarse del número. Finalmente decidió participar junto a sus compañeros y recordó la idea con la que se animó: “Si hacemos el ridículo, lo hacemos todos”.

Hace 6 minutos

Rafael Mercadante reconoce su error por el comentario contra Manelyk

En la dinámica para lavar sus trapos sucios, Rafael Mercadante eligió dejar atrás el comentario despectivo que hizo sobre Manelyk González, cuando afirmó que vendía su cuerpo para hacerse famosa. El conductor reconoció su falta de experiencia en un reality con cámaras las 24 horas y admitió que sus palabras fueron inapropiadas: “Un hombre no se puede expresar así de una dama”.

Hace 10 minutos

Ivonne Montero llora tras perder su oportunidad de ser Capataz

Ivonne Montero lloró tras la decisión de Fernando Lozada de dejarla nominada mediante El Legado. La actriz aseguró que nunca tuvo problemas con él y expresó su sorpresa por haber sido elegida. También reconoció que le dolió quedar fuera de la prueba por la Capatacía, una oportunidad que esperaba aprovechar y cuya pérdida la dejó triste.

Hace 15 minutos

Del pase directo a la nominación: Ivonne pierde su oportunidad de ser Capataz

Ivonne Montero había asegurado su participación en la prueba gracias al beneficio de El Más Gallito, sin necesidad de disputar la clasificatoria. Sin embargo, la nominación directa que recibió por El Legado de Fernando Lozada anuló esa ventaja y la dejó fuera de la competencia por la inmunidad. Su lugar lo ocupa Rafael Mercadante, quien ahora tiene la posibilidad de repetir como líder.

Hace 21 minutos

Fernando Lozada se emociona al reencontrarse con Tlacoyo

El Tío Pepe llevó a Tlacoyo, el “granjero 21”, para que se despidiera de su gran amigo, Fernando Lozada. El exparticipante se emocionó al reencontrarse con el perro que lo acompañó durante sus días en La Granja VIP y confesó que le habría gustado llevárselo.


Tlacoyo y Fernando
Hace 26 minutos

Ivonne recibe El Legado de Fernando y queda fuera de la prueba del Capataz

Fernando Lozada eligió a Ivonne Montero como la primera nominada de la semana 10 mediante El Legado, la dinámica que permite al eliminado enviar directamente a un compañero a la tabla. Al explicar su decisión, aseguró que se adelantó a quienes ya tenían a la actriz en la mira y que su despedida era una forma de complicarles la estrategia.

Con esta nominación, Montero perdió automáticamente la posibilidad de disputar la Capatacía. Rafael Mercadante ocupa su lugar y competirá contra Julio Camejo, Kevyn Contreras “Bicolor” y Manelyk González.

Hace 41 minutos

Fernando Lozada cuestiona las críticas sobre su estrategia

Fernando Lozada respondió a los comentarios de los críticos y aseguró que los únicos con quienes se llevaba bien dentro de La Granja VIP eran los animales, porque los consideraba los más cuerdos. El exparticipante también rechazó los señalamientos sobre su falta de estrategia y puso en duda que el panel conociera sus planes: “¿Sabían qué iba a hacer yo?”.

Hace 50 minutos

Adal Ramones se conecta con los aspirantes a la Capatacía

Adal Ramones establece comunicación con Julio Camejo, Kevyn Contreras “Bicolor”, Manelyk González e Ivonne Montero, quienes esperan con entusiasmo el inicio de la prueba. Los cuatro buscarán quedarse con el liderazgo y la inmunidad de la semana 10 de La Granja VIP.


Competencia por ser Capataz en La Granja VIP
Hace 1 hora

Los críticos cuestionan el trato de Kevyn hacia Bebeshita

Los críticos de La Granja VIP coincidieron en que Daniela Alexis “Bebeshita” está más enamorada que Kevyn Contreras “Bicolor”, quien, a su juicio, no busca una relación seria con ella. El panel también cuestionó las actitudes del comediante y reflexionó sobre cómo se muestra la influencer ante las cámaras en un vínculo en el que, según señalaron, él no la respeta.

Hace 1 hora

Bebeshita admite que explotó y Kevyn atribuye sus roces a la rivalidad entre equipos

Después de ver un clip de sus enfrentamientos, Kristal Silva les preguntó a Daniela Alexis “Bebeshita” y Kevyn Contreras “Bicolor” cómo se sienten y qué piensan del conflicto entre ambos. La influencer reconoció que las diferencias con su equipo, las críticas de sus compañeros y lo vivido durante la semana pasada la hicieron explotar. Por su parte, el comediante señaló que fueron días difíciles para ella y enmarcó sus peleas en la competencia entre Los Disfuncionales y La Resistencia.

Hace 1 hora

Julio Camejo sorprende a Kunno con un regalo sobre la libertad de amar y la diversidad sexual

Julio Camejo le regaló a Kunno una gorra con un dibujo de su hija Sofía que representa la diversidad sexual y la libertad de amar sin prejuicios. El actor explicó que la creación refleja lo que le enseñó sobre las formas sanas de querer. Conmovido por el detalle, el influencer le agradeció y ambos sellaron el momento con un abrazo.


Kunno abraza a Julio Camejo
Hace 1 hora

Bebeshita y Kunno recuerdan sus desencuentros amorosos con otros influencers en el podcast de La Resistencia

Bebeshita, Kunno y Manelyk González contaron en la previa del Lunes de Capataz sus experiencias sentimentales con otros influencers. Kunno contó que salió con un hombre que no hablaba públicamente de su orientación sexual y aseguró que la mujer con la que este también se relacionaba se molestó con él durante una fiesta e hizo que lo echaran. Por su parte, Daniela Alexis “Bebeshita” recordó que sostuvo económicamente a un exnovio porque, según relató, no conseguía trabajo en realities y pasaba el tiempo jugando videojuegos.

Hace 2 horas

Los granjeros se preparan para una noche de competencia

Los habitantes de La Granja VIP alistan los últimos detalles para el Lunes del Capataz. Después del liderazgo de Rafael Mercadante en la semana nueve, Julio Camejo, Kevyn Contreras “Bicolor”, Manelyk González e Ivonne Montero disputarán el mando. La actriz consiguió su pase directo gracias al beneficio de El Más Gallito. ¿Quién se quedará con la Capatacía esta noche?


Los granjeros se preparan en La Granja VIP
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