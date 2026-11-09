Es oficial, Manelyk se convierte en Capataz de La Granja VIP durante la semana 10, esto luego de que ganara la prueba final para definir este rol. A lo largo de la semana deberá tomar importantes decisiones además de que contará con un gran beneficio, el cuál será la inmunidad; es decir el Capataz no quedará nominado durante la semana; es decir, no correrá riesgo de salir de la competencia.

Es la semana de 1900 en La Granja VIP

Durante la semana 10 de La Granja VIP, los Granjeros se enfrentan a algo muy diferente, deben optar los modos de vida y comportarse como lo hacían las personas en el año de 1900. Todos, sin excepción, deben usar atuendos y vestuarios alusivos a la época como faldas largas, sombreros, huaraches e incluso peinarse con trenzas, en el caso de las mujeres.

Esta semana será distinta para el Capataz ya que está simulando encontrarse en otra época ya que incluso debe usar uniforme, al igual que los demás Granjeros.

¿En qué consiste el rol del Capataz en La Granja VIP?

Uno de los puestos más deseados de La Granja VIP definitivamente es el de Capataz debido a que este obtiene un gran beneficio; la inmunidad; es decir, no corre riesgo de salir de la competencia ya que no puede ser parte de la Tabla de Nominación durante la semana. Ahora bien, a pesar de esto también tiene que cumplir con ciertas responsabilidades como asignar tareas de limpieza y cuidado de los animales a los Granjeros. Por otro lado, debe coordinar y establecer acuerdos para que la convivencia se lleve a cabo de la mejor manera.

Aunado a esto, el Capataz cuenta con privilegios y comodidades ya que, a diferencia de los demás Granjeros y los Peones, tiene una habitación especial con diversas amenidades, misma que puede compartir con un Granjero. A pesar de todo esto, también recibe una evaluación sobre su papel como líder durante los días que fue Capataz. Hasta el momento los Granjeros que han sido Capataz desde el inicio de La Granja VIP han sido Julio Camejo, Pascal Nadaud, y Mario “Mono” Osuna, Rafa Mercadante, “La Bebeshita”, Kunno y Pablo Montero.